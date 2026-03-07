Kate Middleton si toglie le scarpe per ballare e confessa la passione di famiglia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton, senza scarpe, balla a piedi nudi in una danza di gruppo. E fa una rivelazione sulla passione scatenata di famiglia. Un’immagine rara da vedersi ma assolutamente in linea con il protocollo di Corte che aveva previsto tutto. Tranne forse l’indiscrezione privata, anche se non è la prima volta che la Principessa del Galles racconta quello che accade dentro Forest Lodge.

Kate Middleton si scatena nel ballo

Kate Middleton si è recata a Leicester dove ha partecipato alla festa indù Holi per celebrare la cultura indiana in Gran Bretagna.

Holi è una festa religiosa che simboleggia la rinascita e la reincarnazione. Per questo motivo Kate si è presentata con un look total white che comprendeva un abito midi di Ralph Lauren. La Principessa è stata omaggiata con collane di fiori e tè.

La cerimonia indù prevede che vengano cosparse polveri colorate e vengano eseguite musiche e danze. Naturalmente, è stata coinvolta anche Kate.

Lady Middleton si è così tolta le sue décolleté, firmate Gianvito Rossi, ed è rimasta a piedi nudi per poter prendere parte al ballo. In verità, sebbene fosse scalza, i piedi non erano nudi perché la moglie di William indossava rigorosamente i collant leggeri, color carne, come vuole il dress code di Corte. Le calze trasparenti però hanno rivelato che Kate non usa lo smalto colorato nemmeno sulle unghie dei piedi.

La Principessa del Galles è stata quindi invitata a ballare in una danza di gruppo che si è svolta in cerchio. Kate non conosceva i passi ma si è districata tra passi, giri e battiti di mani, seguendo le altre danzatrici. Sembrava divertita anche se è decisamente più portata per lo sport che per la danza.

Kate Middleton, la passione sfrenata dei suoi figli

In realtà, la danza è molto amata nella sua famiglia. Quando era piccolo George prendeva lezioni di ballo a scuola, come sua sorella Charlotte che adora la danza classica. Ma il ballerino di casa pare sia Louis. In effetti, non stupisce, visto che il terzogenito di William e Kate è il più vivace e birichino.

Dopo aver assistito a dei balli indiani tradizionali, Kate ha infatti confessato: “I miei figli li adorerebbero, amano danzare”. Pare che in particolare a Louis piacciano le danze dal ritmo sostenuto. A conferma di ciò, lo abbiamo visto muoversi a ritmo di musica in qualche occasione pubblica. Per esempio per l’80esimo anniversario della Vittoria ha fatto un grazioso balletto accompagnato da suo fratello maggiore e da sua sorella.

E nel 2022, quando aveva appena 4 anni, ballò durante il Giubileo di Platino della bisnonna Elisabetta II. All’epoca William e Kate si scambiarono uno sguardo compiaciuto. Ma George non sembrava apprezzare le bizzarrie del fratellino.