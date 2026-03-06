Kate Middleton, un sogno in bianco con un look da sposa e la collana di rose

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton si è recata a Leicester per celebrare la cultura, la comunità e il patrimonio della comunità indiana britannica in occasione della festa indù di Holi. Ed ha incantato tutti con un look total white, da sposa, e una originale collana di perle bianche e giganti rose rosse.

Kate Middleton in bianco: il magnifico abito di Ralph Lauren

Kate Middleton è tornata in pubblico a distanza di una settimana, quando si era recata in Galles in occasione della festa patronale di San Davide. A fine febbraio aveva sfoggiato un look bordeaux. Per la prima uscita del mese di marzo, ha optato per un outfit bianco.

La Principessa del Galles ha sempre amato i look monocromatici, perché li ritiene più eleganti e formali. E non possiamo darle torto, se consideriamo gli ultimi che ha indossato.

In particolare questo bianco che sarebbe stato perfetto anche come mise da sposa per un matrimonio con rito civile.

Kate ha infatti optato per un abito midi di Ralph Lauren, con corpetto aderente, a girocollo e un’ampia gonna plissettata, lunga fino alle caviglie, molto femminile e sensuale, perché fluttuava mentre lei camminava, quasi come un abito da ballo.

Sopra il vestito ha indossato un lungo cappotto di Chris Kerr per dare un senso di struttura all’insieme. Unici elementi colorati della sua mise candida erano gli accessori, anche se sono state scelte tonalità neutre. Infatti, Kate ha indossato le sue décolleté dal tacco alto e sottile, di Gianvito Rossi, color cammello, e una clutch di Emmy London della stessa sfumatura di marrone.

Kate Middleton scalza

Durante la visita al centro, Kate ha assistito anche a delle danze e si dovuta togliere le scarpe confermando che indossa sempre i collant color carne. E anche per i piedi preferisce non usare lo smalto colorato.

Kate Middleton ha osato col bianco

La Principessa del Galles ha osato col bianco, perché è ricco di significati simbolici presso la comunità indù. Infatti, rappresenta la purezza spirituale ma anche il lutto. In effetti, qualcuno sui social si è scandalizzato nel vedere Kate vestita di bianco, presso una comunità indù. Ma evidentemente nel contesto della sua visita, il bianco simboleggiava la spiritualità.

Nessuno dei presenti all’incontro si è offeso per il colore portato dalla Principessa. Al contrario è stata accolta con molto calore, le è stato offerto del tè e delle collane di fiori.

Ma tornando al bianco come scelta di stile, la stilista londinese Constance Richardson ha dichiarato: “Il bianco è pulito e moderno, in quanto simboleggia chiarezza e sicurezza, soprattutto nell’abbigliamento reale. È una scelta raffinata che trasmette sempre freschezza. Oltre a trasmettere chiarezza e sicurezza, il bianco è tradizionalmente associato al rinnovamento o alla positività per la sua purezza e semplicità. Poiché Holi segna il trionfo del bene sul male e l’inizio di una nuova stagione, sembra una scelta splendidamente ponderata per l’occasione”