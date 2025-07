Kate Middleton riappare a sorpresa prima di Wimbledon: “La verità difficile”

Kate Middleton torna in pubblico a sorpresa e racconta del periodo difficile che sta vivendo: "Tutti si aspettano che tu stia meglio ma non è così"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico, ma non per assistere a una partita di tennis a Wimbledon. Come tutti ci aspettavamo. La Principessa del Galles invece si è recata a sorpresa al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital.

Kate Middleton, uscita pubblica a sorpresa

Dopo il forfait al Royal Ascot, Kate Middleton sarebbe dovuta comparire in pubblico nuovamente a Wimbledon, prima per assistere a qualche match importante e poi per assolvere il suo ruolo di patrona del torneo, premiando i vincitori delle categorie femminile e maschile.

Invece, Kate ha sorpreso tutti con una visita non annunciata al Wellbeing Garden per celebrare l’importanza della natura nel percorso di cure contro il cancro e le malattie.

La Principessa del Galles ha sempre sottolineato il ruolo chiave che la natura ha avuto su di lei durante la chemioterapia e con questa visita a sorpresa ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sul potere curativo, fisico e mentale, che hanno alberi, fiori e animali. Per questo ha contribuito a far crescere il giardino del benessere presso il Colchester Hospital, piantando personalmente alcuni arbusti.

Getty Images

Kate Middleton: “Tutti si aspettano che tu stia meglio ma non è così”

Kate, durante la visita, ha parlato col personale medico e con alcuni pazienti e ha raccontato della sua esperienza personale col cancro e di come sta vivendo questi mesi, dopo aver terminato la chemioterapia.

La Principessa non ha nascosto la pressione che sente su di sé. “C’è un’intera fase, quando finisci il trattamento, in cui tutti si aspettano che tu stia meglio: vai! Ma non è affatto così“.

E ha aggiunto: “Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante la terapia. Finita la terapia, poi si pensa ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile“. Kate sembra proprio riferirsi al recente episodio del Royal Ascot, quando all’ultimo minuto ha rinunciato a presenziare, alimentando congetture e preoccupazioni sulla sua salute.

La verità è che la Principessa del Galles sta attraversando “una fase difficile” durante la quale, ha detto, è importante avere accanto “qualcuno che ti aiuti e ti guidi”, perché dopo la terapia non si torna a vivere come prima. Ci vuole del tempo.

“Non sei più necessariamente sottoposto alla terapia, ma non sei in grado di svolgere normalmente le tue attività a casa come facevi prima. Bisogna trovare la propria nuova normalità e questo richiede tempo”.

Kate Middleton, i trattamenti di agopuntura e le difficoltà a riprendersi

A tal proposito, parlando con una terapista dell’ospedale, Kate ha raccontato di essersi sottoposta all’agopuntura nel suo percorso di cura e probabilmente proverà anche la riflessologia. La moglie di William ha voluto condividere la sua personale esperienza con i pazienti.

Ha raccontato come la diagnosi di cancro sia “un cambiamento di vita“. Durante il percorso che va dalla diagnosi alla cura e guarigione, ha detto, “si attraversano momenti difficili, è come stare sulle montagne russe”.

Getty Images

Kate Middleton, il blazer da 1000 sterline

Sotto una pioggia battente, Kate si è presentata all’appuntamento inaspettato con un look casual, composto da blazer beige a righe sottili di Blazé Milano, venduto a circa 1.000 sterline, e una camicia coordinata, pantaloni marroni e sneaker bianche.