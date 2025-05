Kate Middleton, l’immenso privilegio che Re Carlo tarda a concederle

Kate Middleton non ha ancora ricevuto il privilegio di consegnare i mandati reali. A bloccare la procedura è stato Re Carlo, ma non è chiaro perché

Kate Middleton avrebbe dovuto ottenere il grande privilegio di emettere i “mandati reali”, ma a quanto si apprende Re Carlo ha deciso di posticipare il conferimento di questo incarico.

Kate Middleton, il privilegio che la renderebbe unica tra le Principesse del Galles

Lo scorso gennaio era stato annunciato dal Palazzo che Kate Middleton avrebbe ricevuto da Re Carlo il grande privilegio di emettere i mandati reali, insieme a William. Si tratta di una tradizione secolare che conferisce a marchi selezionati il ​​sigillo reale ufficiale di approvazione.

I mandati reali vengono concessi alle aziende che forniscono beni o servizi alla Casa Reale. Servono sia come garanzia che come segno di prestigio.

Attualmente i titolari sono circa 800, e spaziano da produttori artigianali di generi alimentari e sarti ad aziende tecnologiche globali.

Re Carlo aveva deciso di dare questo privilegio alla sua “adorata nuora”, perché ha un potere sull’economia enorme grazie al cosiddetto “effetto Kate”, ossia ogni volta che indossa un capo o un accessorio, quello va subito sold out, facendo crescere i guadagni dei brand coinvolti.

I royal warrant sono la più alta onorificenza regale concessa ai marchi britannici che si sono particolarmente distinti.

Grazie a questo privilegio, Kate avrebbe avuto un potere che non è stato più conferito a una Principessa del Galles dagli inizi del Novecento. L’ultima a poter conferire i privilegi regali fu la Principessa Mary nel 1910.

Ma dopo questo annuncio quasi ufficiale sul nuovo privilegio conferito a Lady Middleton non se ne è più saputo niente. I mesi sono passati, la Principessa del Galles ha svolto diversi incarichi per conto della Corona, si è come sempre distinta in qualità di icona di stile, anche se non sono mancate critiche ai suoi look troppo simili l’uno all’altro, ma sui royal warrant tutto tace.

Kate Middleton, Re Carlo blocca la procedura

La questione è riemersa perché pare che alcune aziende, che già riforniscono i Principi del Galles, abbiano fatto domanda per richiedere l’onorificenza, ma è stato risposto loro che al momento è tutto bloccato.

Infatti, fin tanto che a Kate e William non viene conferito questo privilegio, non possono essere aperte le procedure per fare richiesta del mandato reale.

Ora, tutto è bloccato per volontà di Re Carlo. Infatti, spetta al Sovrano concedere tale privilegio. Ma pare che Sua Maestà abbia posticipato la regale concessione. I motivi di questo ritardo non sono noti.

Gli esperti in questioni reali escludono che Carlo ci abbia ripensato, visto la stima che ha per Kate. Tra l’altro, conta molto sull’aiuto della nuora e del figlio maggiore per sostenere la Corona. Dunque, è probabile che il blocco sia solo momentaneo, dettato da impedimenti contingenti o da questioni che ha ritenuto più urgenti.