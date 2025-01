Kate Middleton, il privilegio che le ha concesso Carlo. Non accadeva da oltre un secolo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton a breve potrebbe diventare la prima Principessa del Galles ad avere il potere di conferire il Royal Warrant. Non accadeva da oltre un secolo. Nemmeno Diana ha avuto questo privilegio.

Kate Middleton, il privilegio che nemmeno Diana aveva

È da tempo che Re Carlo sta pensando di dare alla sua “adorata nuora” Kate Middleton il potere di assegnare la più alta onorificenza regale ai brand britannici che si sono distinti, ossia il Royal Warrant. Un potere che Kate si è conquistata giorno dopo giorno, da quando si è fidanzata ufficialmente nel novembre 2010 con William.

Lady Middleton ha subito fatto breccia tra le persone ed è diventata una vera e propria icona di stile. I suoi look sono copiatissimi in tutto il mondo. E i capi che lei indossa vanno esauriti in poco tempo, indipendentemente dal loro costo.

Questa sua capacità di Lady Middleton di incrementare le vendite degli abiti che indossa è emersa fin da quel vestito blu di Issa, coordinato all’anello con zaffiro, quando fu annunciato il suo fidanzamento con l’erede al trono. Da allora si parlò di “effetto Kate” che non sempre ebbe risvolti positivi. Infatti, alcuni brand piccolo non riuscirono a soddisfare le richieste dopo che la Principessa indossò dei loro capi e furono costretti a chiudere. Ma sono casi eccezionali.

Così, Carlo avrebbe deciso di ufficializzare questo potere di Kate e di concederle il privilegio di conferire il Royal Warrant. Sarebbe la prima volta dal 1910 che una Principessa del Galles ha questo diritto.

L’ultima è stata Mary, moglie di Giorgio V, che ebbe la possibilità di emettere un mandato reale prima che suo marito salisse sul trono. Era appunto il 1910, 115 anni fa.

Carlo, in quanto Principe del Galles, ottenne tale diritto nel 1980. Ma sua moglie Diana, malgrado avesse il titolo di Principessa del Galles, non lo ebbe mai. Poi, quando Camilla sposò Carlo, ebbe solo il titolo di Duchessa di Cornovaglia e come tale non poteva emettere i Royal Warrant.

Siamo così giunti a Kate che è diventata Principessa del Galles nel 2022 dopo la morte di Elisabetta II. Non sono note le tempistiche entro le quali lei e William inizieranno a concedere tale onorificenza, ma fonti vicine a Lady Middleton hanno detto lei “spera” che ciò accada presto: “È desiderosa di riconoscere le competenze e l’industria britanniche”.

L’esperta di marketing Nicola Pink ha commentato il così detto effetto Kate: “Ciò che lo rende così potente è che è sempre sembrato autentico: sceglie marchi che le piacciono davvero o che desidera supportare”.

Kate Middleton, che cos’è il Royal Warrant

I Royal Warrant sono stati conferiti a partire dal XV secolo a coloro che forniscono beni o servizi alla Corte e ai membri della Famiglia Reale. Questo mandato dà la possibilità a chi lo riceve di pubblicizzare il fatto di essere un fornitore reale.

Per esempio Re Carlo ha conferito questo riconoscimento al suo ortolano preferito, Partridges, diventato il fornitore di frutta e verdura del Palazzo.