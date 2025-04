Kate Middleton a confronto con sua madre Carole, i segreti condivisi per anni

Fonte: Getty Images Carole e Kate Middleton

Kate Middleton ha un legame speciale con sua madre Carole. La Principessa del Galles ha un ottimo rapporto, a dir la verità, con entrambi i genitori e con sua sorella Pippa e suo fratello James.

Kate Middleton, il legame speciale con la sua famiglia d’origine

Kate Middleton e la sua famiglia sono sicuramente più uniti rispetto a suo marito William che non ha più rapporti con suo fratello e che ha dovuto accettare Camilla come matrigna, dopo che per anni è stata l’amante di suo padre Carlo. Senza contare il trauma per la scomparsa prematura di Diana.

In effetti, i Principi del Galles possono contare molto più sul sostegno di Carole e Michael Middleton, piuttosto che della Famiglia Reale, dove spesso i rapporti devono essere formali e distaccati per ragioni di protocollo.

Anche se Kate è destinata a diventare Regina e la sua vita è tutta orientata verso la Corte, non ha mai smesso di frequentare i suoi genitori e ci sono appuntamenti fissi di famiglia che non ha mai perso, come le feste di Natale o di Pasqua. Infatti, dopo aver compiuto i doveri di Palazzo, si è sempre goduta qualche giorno in compagnia dei genitori, anche grazie alla vicinanza delle loro case di campagna nel Norfolk.

L’assidua frequentazione di casa Middleton ha fatto sì che i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, frequentassero più assiduamente i nonni materni rispetto a quelli paterni, tanto che Carlo si lamentò in passato di vedere poco i nipotini. Adesso che è Re il problema si pone meno, perché è lui a non avere più molto tempo a disposizione.

Quando lo scorso anno Kate si ammalò di cancro, la presenza di Carole e Michael Middleton fu indispensabile. La coppia si occupava dei nipoti quando la Principessa doveva sottoporsi a chemioterapia. Louis, il più piccolo, nel suo biglietto di Natale ringraziò i nonni materni per aver giocato con lui.

Carole ha sostenuto anche sua figlia in quei mesi bui, celebre la foto paparazzata che le ritraeva insieme in auto. Ma anche William si è molto appoggiato sui Middleton in quel frangente, considerando anche il fatto che pure a suo padre era stato diagnosticato un cancro.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton come sua madre Carole: i segreti di bellezza

Data la vicinanza, è inevitabile che Kate sia stata parecchio influenzata da sua madre Carole, anche nel gusto e nello stile. Mamma e figlia hanno infatti molti aspetti in comune. Innanzitutto, si presentano entrambe con la carnagione luminosa e moderatamente abbronzata, i capelli castani sempre ordinati, entrambe li preferiscono a onde e morbidi.

Per quanto riguarda il make up, sia Kate che Carole sfoggiano un trucco deciso ma naturale che punta in particolare sullo sguardo, privilegiando lo smokey eyes e l’uso del kajal, così come il blush luminoso è un altro punto di forza. Mentre sulle labbra usano colori neutri.

Per quanto riguarda gli abiti, Kate ha preso dalla madre il gusto per gli outfit monocromatici, anche se Carole utilizza colori più tenui rispetto a sua figlia. Il loro stile è classico, molto britannico, ma Lady Middleton sa come sfruttare le tendenze del momento.