Kate Middleton, William sempre più vicino alla suocera: Carole è una “seconda mamma”

Il legame tra Carole Middleton e il Principe William è sempre più forte e la suocera è diventata per lui un “forte sostegno”

Getty Images Il Principe Wiliam e Carole Middleton

Kate Middleton è destinata a diventare la Regina d’Inghilterra. La Principessa è ormai di casa a Buckingham Palace e l’intera famiglia Middleton assume un ruolo sempre più centrale all’interno della monarchia britannica. È in particolar modo Carole, la mamma di Catherine, a essersi guadagnata la benevolenza delle teste coronate. Si dice che il suo rapporto con il Principe William sia sempre più stretto e che, nel corso degli anni, sia diventata come una “seconda mamma” per il genero.

L’affetto tra William e suocera

Quando William ha iniziato a frequentare Kate, ha trovato nei Middleton una seconda famiglia. “Sappiamo tutti quanto possa essere difficile la vita con i suoceri. Eppure, a volte, rappresentano un tipo di famiglia alternativo alla nostra, il che è ben accetto. – aveva affermato lo psichiatra Max Pemberton in un articolo scritto sul Daily Mail – Si dice che William consideri Carole una seconda mamma. Certo, ha perso la sua in tenera età, quindi Carole potrebbe rappresentare quella figura materna che gli è mancata”.

Se il Principe è sempre andato d’accordo anche con il suocero Michael, è con la suocera Carole che ha stretto il legame più forte. “Sono una famiglia calorosa e accogliente, e immagino che gli abbiano dato un po’ della normalità di cui aveva bisogno durante i suoi 20 e 30 anni” commentò l’ex maggiordomo reale Grant Harold. William si rivolge a Carole quando qualcosa lo preoccupa o se ha bisogno di consigli o una guida.

Così come spiegato dalla caporedattrice di Majesty Magazine Ingrid Seward, “Carole e Michael sono una famiglia per William tanto quanto lo sono per Catherine”. Il futuro Re è felice di “avere Carole a disposizione per aiutarlo, dato che è stata con i bambini fin dall’inizio, ed è facile e rassicurante avere il suo prezioso aiuto”.

Carole Middleton, accanto a Kate nel periodo più duro

L’importanza di Carole Middleton all’interno della famiglia della figlia si è rivelata anche nel periodo più duro. Quando Kate si è ammalata di cancro, la madre si è trasferita ad Anmer Hall, la residenza di campagna dei Principi del Galles, per aiutare la figlia e il genero e occuparsi dei tre nipotini. Così come rivelato dall’esperta reale Amélie Schildt, per lunghi mesi Carole si è presa cura dei bambini, li ha accompagnati agli eventi sportivi, ha fatto la spesa e non ha perso neppure una seduta di chemioterapia della figlia. “È stata davvero un supporto inesauribile”.

L’affettuosa e premurosa Carole Middleton, che pochi giorni fa ha compiuto 71 anni, ha conquistato persino Re Carlo, con cui la si è vista chiacchierare amabilmente durante il più recente torneo di Ascot. Nonostante l’importanza dei Middleton, però, i genitori della futura Regina difficilmente potranno trasformarsi in reali a loro volta. I titoli nobiliari sono ereditari e solo per meriti eccezionali concessi dal sovrano. Neppure i familiari di Camilla Parker Bowles, che oggi è Regina, hanno ricevuto alcun riconoscimento ufficiale. Seppur è vero che dopo la scacciata dell’ex Principe Andrea, qualche posto tra i Windsor è rimasto vacante…