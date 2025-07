Re Carlo, l’altra Regina oltre Camilla che può tutto. O quasi

C'è un'altra donna a Corte che può fare tutto, oltre a Camilla. E Re Carlo glielo permette: ha persino osato abbracciare in pubblico William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Re Carlo e Carole Middleton

C’è un’altra Regina in Gran Bretagna, anche se nel cuore di Re Carlo c’è spazio solo per Camilla. Si tratta di una donna borghese ma molto potente che porta un cognome che piace a tutti, Middleton. Non è la scontata Kate che a tempo debito salirà sul trono, ma di sua madre Carole che negli anni ha acquisito visibilità, rispetto e autorevolezza.

Re Carlo, il rapporto con Carole Middleton

Re Carlo non ha mai avuto nulla da ridire sui suoi consuoceri Middleton, nemmeno quando la loro azienda di articoli per feste è fallita. A Carole e Michael Middleton, genitori di Kate e suoceri di William, è di fatto permesso di fare quasi tutto, come se facessero parte anche loro della Famiglia Reale.

Solo su una cosa il Sovrano ha avuto da ridire nei confronti dei Middleton in tanti anni che William e Kate sono sposati. E questa cosa riguardava i nipotini, George, Charlotte e Louis. Specialmente anni fa, subito dopo la nascita dei primi due figli dei Principi del Galles, Carlo si lamentò del fatto che vedeva poco i bambini che frequentavano di più i nonni materni.

In effetti, Carlo ha sempre avuto una vita piena di impegni, anche prima di diventare Re. E poi William e Kate, in particolare quando George era piccolo, vivevano nel Norfolk dove hanno casa Michael e Carole e così era più facile per loro frequentare i bambini.

Ma ormai la situazione è cambiata e tra i nonni si è trovato il giusto equilibrio, anche perché i bambini crescono e sono sempre più presenti nella vita di Corte.

Re Carlo, il ruolo di Carole Middleton durante la malattia di Kate

Carole e Michael sono comunque molto presenti nella vita di Will e Kate. In particolare, hanno avuto un ruolo fondamentale lo scorso anno mentre la Principessa si curava dal cancro. In una delle primissime foto di Kate dopo l’annuncio del tumore, c’era mamma Carole con lei.

Quest’ultima si è occupata di George, Charlotte e Louis nei mesi in cui sua figlia doveva sottoporsi alla chemioterapia e William era impegnato con la Corona. Il più piccolo dei nipotini ha voluto ringraziare i nonni materni con un bigliettino speciale lo scorso Natale, perché si sono presi cura di lui, facendolo giocare.

Carole fu avvistata con William in un pub lo scorso anno, parlare fitto fitto, probabilmente delle condizioni di Kate. E quest’anno al Royal Ascot, quando la Principessa ha dato forfait, suocera e genero si sono abbracciati affettuosamente.

Re Carlo permette quasi tutto a Carole Middleton, anche a Wimbledon

È più unico che raro poter abbracciare in pubblico il Principe del Galles, ma alla mamma di Kate è permesso e anche William lascia fare.

Getty Images

Carole Middleton è presente a quasi tutti gli eventi pubblici della Corona, dalle corse dei cavalli a Wimbledon dove si è vista prima di sua figlia che ne è la patrona.

La consuocera di Carlo ha fatto un ingresso trionfale insieme a suo marito Michael. Carole indossava un abito a righe di Beulah London che ha abbinato a dei sandali bassi, color tortora, e a una handbag.

Getty Images

Lei e suo marito sedevano nel royal box con la Duchessa di Gloucester e Re Federico di Danimarca, come se fossero parenti stretti del Re.