Re Carlo, nessun rimpianto per Sarah Ferguson: c’è già chi ha preso il suo posto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sarah Ferguson

Re Carlo non è certo turbato dalla sparizione di Sarah Ferguson. Lui e Camilla non sentiranno la sua mancanza. Anzi, l’hanno già sostituita con una donna che gode della loro piena fiducia e che mai li tradirà come l’ex Duchessa di York ha fatto.

Re Carlo, la sostituta di Sarah Ferguson

Re Carlo non ha mai avuto in grande simpatia la cognata Sarah Ferguson. Soprattutto dopo che ha tentato di vendere l’accesso ad Andrea per ripagare i suoi debiti. Da quel momento la Regina Elisabetta l’ha considerata “persona non gradita” e traditrice della Corona. Carlo ha fatto altrettanto.

Quindi, non si è fatto troppi problemi a sbarazzarsi dell’ex cognata imbarazzante che, per altro, lo minaccia con la pubblicazione di un libro di memorie sui suoi anni vissuti a Palazzo, da cui sicuramente non emergerà un ritratto positivo del Re.

In ogni caso, per ora Fergie è sparita dalla circolazione. Nessuno sa dove si trovi precisamente. Non è chiaramente da Andrea al quale non le conviene stare vicino, visto che è ancora indagato dalla polizia. Non è più nella clinica svizzera a smaltire lo stress accumulato. E pare non sia ospite nemmeno delle figlie, Eugenia e Beatrice, che stanno prendendo le distanze dai genitori per poter continuare a vivere serenamente in Gran Bretagna.

Carlo, come detto, non si dispera certo per la sparizione della cognata, anche se un velo di preoccupazione per quello che potrebbe escogitare ce l’ha.

In ogni caso, a Palazzo nessuno sente la sua mancanza, perché è già stata sostituita. Chi ha preso il suo posto è niente meno che Carole Middleton, la mamma della Principessa Kate.

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Carole ha un ottimo rapporto coi membri della Famiglia Reale, a cominciare da suo genero William che vede in lei una sorta di seconda mamma. Il Principe del Galles conta molto sulla suocera, specialmente dopo la malattia di Kate.

Ma soprattutto Carole ha conquista anche la Regina Camilla e la Principessa Anna. Le due cognate sono amiche da oltre 50 anni, ma la Middleton è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra loro. Così le tre donne formano un formidabile trio e sono state sorprese in diverse occasioni a chiacchierare e a ridere tra loro.

Che fine ha fatto Sarah Ferguson

Mentre Carole Middleton ha preso il suo posto senza che nessuno la rimpianga, si vocifera che Sarah Ferguson possa partecipare negli Stati Uniti al programma The Traitors. Esiste anche la versione italiana. Lo show, ambientato in un castello, è una sorta di gioco di deduzione dove vi sono i traditori, scelti dalla redazione, e i leali.

Pare che Sarah debba interpretare il ruolo della cattiva. Se firmasse il contratto, sarebbe un modo per monetizzare e ricostruirsi una vita lontano da Londra e dal Palazzo.