Chi è Paola, la sorella identica di Giulia Michelini

editato in: da

Giulia Michelini, una delle attrici più versatili e apprezzate del panorama televisivo italiano, ha una sorella che è un volto noto agli appassionati di serie tv. Paola Michelini, infatti, ha vestito i panni di Regina Santagata, sorella e nemica giurata della protagonista in Rosy Abate, fiction a cui Giulia deve molto del suo successo.

Classe 1980, Paola Michelini ha lavorato fianco a fianco con la sorella anche in altre occasioni. Tra queste è possibile citare Cado dalle Nubi, film di Gennaro Nunziante uscito nel 2009 e, come ben si sa, con Checco Zalone nei panni del protagonista. Le due sorelle sono oggi molto unite.

Paola ha parlato del loro rapporto in diverse occasioni. Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Spy, ha confessato che recitare con la sorella non è stato per nulla complicato e che si sono “ammazzate dalle risate”. Come tutte le relazioni tra fratelli, anche la loro ha attraversato momenti di difficoltà. Paola Michelini ha infatti rivelato che, soprattutto nel corso dell’adolescenza, i 5 anni di differenza si sono fatti sentire.

Le due sorelle si sono però ritrovate e capite quando Giulia è diventata mamma: l’attrice ha infatti avuto Giulio Cosimo da giovanissima, appena diciannovenne (ha sostenuto l’esame di maturità con il pancione). Il padre di quello che oggi è un adolescente è il velista Giorgio Cerasuolo, ormai ex della storica interprete di Rosy Abate.

Tornando a Paola, ricordiamo che vive a Roma e che è fidanzata con l’attore Niccolò Senni. Capitolino e classe 1983, Senni ha debuttato nel 1998 grazie al film L’Albero delle Pere di Francesca Archibugi e ha fatto parte del cast di pellicole come 10 Giorni Senza Mamma (esperienza che lo ha visto condividere il set con Valentina Lodovini e Fabio De Luigi).

Presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 19mila persone, Paola Michelini condivide con i suoi follower diversi dettagli della sua vita privata, dai divertenti video comici girati assieme al fidanzato fino alle foto d’annata in compagnia di Giulia.

Concludiamo ricordando che Paola Michelini ha recitato anche in RIS – Delitti Imperfetti. Molto attiva a teatro, è comparsa pure nel film Troppo Basso per la Giostra, pellicola del 2012 diretta da Giovanni Battista Origo. Tra i suoi sogni c’è l’apertura di una casa di produzione assieme alla sorella.