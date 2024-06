Nastri D’Argento 2024: Paola Cortellesi continua a vincere, 5 premi per C’è ancora domani

Fonte: IPA Paola Cortellesi

Il prossimo 12 luglio, in occasione dell’apertura del Taormina Film Festival, si terrà la serata-evento dei Nastri d’Argento 2024, i premi ogni anno assegnati ai cineasti italiani dai giornalisti cinematografici. E se per il gala e i suoi eleganti look bisognerà attendere, sappiamo già chi saranno i registi e gli attori che avranno l’onore di salire sul palco per ricevere uno dei nastri da vincitore. Nessuna sorpresa in realtà: trionfano Paola Cortellesi e Matteo Garrone, così come già visto ai David di Donatello.

Tutti i vincitori dei Nastri d’Argento 2024

Così come è accaduto ai David di Donatello, sono Io capitano e C’è ancora domani i film italiani più acclamati dalla critica. La pellicola di delicata denuncia femminista che segna l’esordio alla regia di Cortellesi, si aggiudica il titolo di film dell’anno. Mentre Paola Cortellesi riceve anche il premio come sceneggiatrice, regista esordiente e attrice protagonista. C’è ancora domani – ed è una prima volta – vince anche in tutte le categorie artistiche e tecniche. Riceveranno un nastro gli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda e gli altri protagonisti: Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Nastro anche per produzione, fotografia, montaggio, musiche originali, scenografie e costumi.

Dopo la soddisfazione di essere stato candidato agli Oscar 2024, Matteo Garrone, con il suo toccante Io capitano, si aggiudica anche il Nastro d’Argento come miglior film. E non solo, ben 7 premi per lui. I giornalisti cinematografici hanno premiato anche la miglior regia, la produzione, la fotografia, il montaggio, sonoro in presa diretta e il lavoro del casting diretto.

Incetta di premi anche per Palazzina Laf, considerato il miglior esordio. La pellicola di Michele Riondino gli fa guadagnare anche un nastro per la sceneggiatura. Sempre a Riondino, spetta il titolo di miglior attore protagonista. Mentre miglior attor non protagonista è il sempre magistrale Elio Germano. Riconoscimento anche a La mia terra, il brano scritto e interpretato da Diodato proprio per il film.

Miglior commedia ai Nastri d’Argento 2024 è Un mondo a parte di Riccardo Milani (vincitrice anche per la produzione). Miglior attrici sono Micaela Ramazzotti, per il ruolo che la vede protagonista nel suo film da esordio come regista, Felicità, e Isabella Rossellini, non protagonista ne La chimera di Alice Rohrwacher. Ex aequo nel genere della commedia per Virginia Raffaele, protagonista di Un mondo a parte, e Pilar Fogliati e la sua divertente interpretazione in Romeo è Giulietta. Il premio per la musica è andato invece a Gloria!, esordio alla regia di Margherita Vicario.

I premi alle serie tv

I giornalisti cinematografici giurati dei Nastri d’Argento 2024 hanno eletto anche le migliori serie televisive e film tv italiani. La serie dell’anno è La storia, la fiction diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante. Nel ramo delle commedie, premiata la meta-serie Call my agent – Italia, giunta su Sky alla sua seconda stagione. Migliore serie crime è Il Re, mentre tra i drama trionfa I Leoni di Sicilia, anche questa tratta da un romanzo. Infine, miglior serie dramedy è Un professore di Sky. Il film tv che si aggiudica il nastro d’argento è Napoli Milionaria, ispirato alla mitica commedia di Eduardo De Filippo.