Ascolti tv del 25 novembre, Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani. De Martino sparito

IPA Gerry Scotti

Sfida tra prime donne nella serata televisiva di martedì 25 novembre. Infatti, su Rai 1 è andato in onda il film di e con Paola Cortellesi, C’è ancora domani, mentre su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve. Mediaset ha risposto trasmettendo su Canale 5 la soap turca, La notte nel cuore, mentre su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene Show.

Per celebrare il coraggio al femminile, in prima serata del 25 novembre, Rai 1 ha trasmesso in prima visione il film C’è ancora domani che ha consacrato il talento di Paola Cortellesi, vincendo diversi premi tra cui 4 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e il Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma.. Nel cast anche Valerio Mastrandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli e Giorgio Colangeli.

Su Rai 2 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale, mentre la Fagnani ha condotto su Rai 2 Belve dove ha intervistato Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini e non è mancato un omaggio a Ornella Vanoni.

Su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato del tema sicurezza e delle preoccupazioni degli italiani per la casa. Su La7 è andato in onda DiMartedì con ospiti Maurizio Landini e Sergio Rizzo.

Mentre nel prime time Gerry Scotti resta sull’Olimpo e Stefano De Martino si accontenta come sempre del secondo posto.

Prima serata, ascolti tv del 25 novembre: Paola Cortellesi vince

Su Rai 1 C’è ancora domani incolla al piccolo schermo 3.869.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.276.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.176.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Le Iene è seguita 1.092.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3 Amore Criminale segna 569.000 spettatori (3%).

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 434.000 spettatori (3.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.240.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 X Factor ottiene 456.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 329.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 25 novembre: Gerry Scotti in calo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.407.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.710.000 spettatori (21.2%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.248.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.489.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:47 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 456.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.194.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.100.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.503.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 872.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 745.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.747.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 494.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 465.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.246.000 spettatori pari al 22.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.603.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.090.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.326.000 spettatori (20.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (420.000 – 3.2%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 416.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 582.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello segna 352.000 spettatori (2.5%) e Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. Miami segna 681.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.428.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 1.055.000 spettatori (5.4%), mentre Nuovi Eroi sigla 933.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 899.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa appassiona 942.000 spettatori (4.8%). Su La7 Ignoto X raduna 282.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Love Bugs conquista 233.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (346.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 659.000 spettatori con il 3.4%.

