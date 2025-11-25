Affari Tuoi, “va a istinto” e fa un disastro: Herbert salva la situazione

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi torna in onda, come sempre, su Rai 1 martedì 25 novembre. Una puntata segnata dalla mala sorte quella condotta da Stefano De Martino. Un gioco di istinti e riferimenti finito nel peggiore dei modi per la concorrente in gioco, Marilina dalla Basilicata. La ragazza, nel programma da 14 puntate, ha giocato con cuore, buttandosi senza troppi indugi nella scelta dei pacchi da aprire, ma il suo coraggio non l’ha aiutata. Accompagnata nell’avventura dal fratello Francesco è tornata a casa “con un pugno di mosche”. A salvare la situazione, regalando a tutti numerose risate, è stato Herbert Ballerina, ormai insostituibile braccio destro del conduttore.

L’istinto di Marilina non basta

A giocare il tutto per tutto nella puntata di martedì 25 novembre ad Affari Tuoi è Marilina, funzionaria amministrativa e viene da Montescaglioso, nella provincia di Matera. La ragazza ha condotto una partita particolare, sempre in equilibrio, eliminando prima un blu e poi un rosso dalle colonne dei valori in gara. Anche Stefano De Martino lo ha sottolineato più volte, stupito dall’andamento anomalo. Nei primi tiri Marilina ha eliminato i 100 euro, i 15mila euro, i 200mila euro e i 10 euro. Poi è stata colpita ancora dalla sorte avversa: ha trovato il pacco nero e questo era del valore di 200mila euro. Una volta eliminati dal tabellone i 50mila euro la concorrente ha deciso anche di rifiutare il cambio proposto dal Dottore.

Una partita giocata sull’istinto, come ha lei stessa ammesso a inizio puntata: “Non credo particolarmente nei numeri, certo ce ne sono alcuni a cui sono più affezionata, ma vado ad istinto“. Un’intenzione sacrosanta, ma che purtroppo si è rivelata fatale per la concorrente. Il motivo del rifiuto del pacco offerta dal Dottore lo ha svelato lei stessa durante la puntata: “Sono anche un po’ fatalista, mi piacerebbe sentire quello che il destino mi ha dato”. Le cifre eliminate dal tabellone però si sono susseguite senza tregue: 300mila euro, 20mila euro… Con loro spariscono anche molti blu, ma la puntata piano piano sembra volgere verso risultati assolutamente negativi.

“Sono venuta qui per superare i miei limiti”, ha dichiarato Marilina verso la fine della puntata. “La mia emotività mi danneggia, è il mio tallone d’Achille. Sono venuta qui a fare questa esperienza per mettermi in gioco, certo voglio massimizzare l’offerta e la vincita, ma sono venuta senza aspettative. Voglio giocare e divertirmi”. Insomma, senza pensarci troppo Marilina rifiuta tutte le possibilità di cambio e le offerte del Dottore, dichiarando: “Sono anche fatalista, mi affido a quello che pesco”. Una fiducia nel fato mal riposta in questo caso: il contenuto del suo pacco era di 1 euro.

Herbert Ballerina salva la situazione e solleva gli animi

In una puntata funesta come quella di martedì 25 novembre, solo Herbert Ballerina poteva salvare la situazione. Il comico, sempre al fianco di Stefano De Martino, di puntata in puntata dimostra sempre la sua dote di avere la battuta pronta sulla punta della lingua. Una qualità perfetta per il gioco, in cui “interpreta” il pacchista fisso del programma. Quando è stato interpellato a inizio puntata ha affermato di essere un “rapinatore di Campobasso“. Perché? “Perché vendo un kg di rape a 8 euro”.

Ma non è stata l’unica battuta della serata. Durante la puntata la concorrente ha giustificato la scelta di un pacco dicendo: “Una regione a cui sono legata anche perché noi veniamo un pò dalla Magna Grecia”. Herbet è intervenuto dicendo: “Qua a Roma invece sai cos’è? La magna gricia“.

