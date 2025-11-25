La Ruota della Fortuna, il regalo di Mediaset a Gerry Scotti: in onda anche a Natale

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Chi l’avrebbe mai detto che un format datato, già visto, già noto, come quello de La Ruota della Fortuna potesse trasformarsi nel fenomeno del 2025. Gerry Scotti è si fonte certa di ascolti assicurati, ma un tale successo non se lo aspettava nessuno. Il merito è senz’altro anche di Samira Lui, che con Scotti forma il duo perfetto. Sarà poi la musica dal vivo, l’atmosfera spensierata… chissà.

Quel che è certo è che La Ruota è il cavallo vincente di Mediaset, e l’emittente sembra intenzionata a dargli sempre più spazio. Puntuale come sempre, Scotti arriva in studio nella serata di martedì 25 novembre facendo finta di nulla. Non si vanta, non preannuncia, ma il suo futuro cela una grande sorpresa.

La Ruota della Fortuna anche a Natale

La notizia circolava da qualche giorno, ma soltanto adesso è arrivato la conferma. Publitalia lo ha pubblicato ufficialmente: La Ruota della Fortuna va in onda fino al 5 gennaio. Almeno, perché non si esclude – anzi, è sempre più probabile – che il quiz si trasformi in un appuntamento fisso per tutto l’anno, così come lo è Affari Tuoi per la Rai. A scapito di Striscia la Notizia, che viene spodestata per la prima volta da quasi trent’anni.

Pier Silvio Berlusconi, insomma, punta tutto su Gerry Scotti e Samira Lui per il futuro della sua emittente. La scelta, d’altronde, è quasi obbligata a guardare gli ascolti. Il programma che fu di Mike Bongiorno ha spodestato il concorrente Rai. E se lo scorso anno era Stefano De Martino a sbaragliare l’Auditel con picchi oltre il 28% di share, quest’anno sono Scotti e Lui a viaggiare stabilmente sopra il 26% (spesso anche vicino al 30%). Con ben più di una puntata che ha superato l’incredibile somma di 5 milioni di spettatori.

Cosa vuol dire, dunque, in onda fino al 5 gennaio? In onda anche nei giorni di festa? Magari qualche puntata speciale nel giorno di Natale? Un gran bel traguardo per quello che era iniziato come un esperimento estivo, qualcosa da mandare in onda per qualche mese e poi chissà. Qualcosa che, al contrario, è l’unico e solo appuntamento fisso per la maggior parte degli spettatori italiani.

Resterà anche Samira Lui?

Se La Ruota della Fortuna ha così successo, lo abbiamo più volte ripetuto, il merito è anche del sorriso e della spigliatezza di Samira Lui. Senza di lei, gli ascolti rimarrebbero così alti? Il dubbio qui è lecito, perché si vocifera che la co-conduttrice sia pronta a una promozione, a un game show tutto suo, e non uno qualsiasi.

Pare che Mediaset abbia intenzione di replicare la strategia attuata con la Ruota, dare nuova vita a uno degli show che hanno fatto la storia. Si tratta di Ok, il prezzo è giusto. E a condurlo potrebbe essere proprio Samira. Lei stessa ha scherzato durante lo speciale torneo dei campioni, presentandosi in ciabatte e affermando di ispirarsi a Iva Zanicchi (che di Ok, il prezzo è giusto è stata la conduttrice più nota).

E dunque, cosa succederà? Samira Lui lascerà la Ruota per uno show tutto suo? Ci sarà qualcuno a sostituirla, e chi? O, al contrario, Lui raddoppierà l’appuntamento con gli spettatori, lavorando sia al prime time con Scotti che alla prima serata in autonomia? Gli interrogativi sono tanti, e solo il tempo potrà dare risposta.