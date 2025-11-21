Dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna, Samira Lui è pronta a lasciare Gerry Scotti per diventare la conduttrice del nuovo Ok, il prezzo è giusto

Altro che valletta in abiti succinti: Samira Lui è molto di più. Ed è pronta a dimostrarlo. Con il benestare di Mediaset, che ha subito creduto in lei e nelle sue capacità. Dopo mesi accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, la soubrette friulana sarebbe pronta a fare il grande passo: condurre un game show da sola. E non un programma qualsiasi bensì il revival di Ok, il prezzo è giusto, il format condotto per anni da Iva Zanicchi.

Samira Lui condurrà Ok, il prezzo è giusto?

Ok, il prezzo giusto sta per tornare in televisione, a 24 anni dall’ultima puntata trasmessa su Rete 4. Inizialmente era stata la Rai ad interessarsi al noto format e si vociferava di una conduzione con Flavio Insinna.

Poi però – complice il successo de La Ruota della Fortuna – Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di bloccare i diritti del titolo, che in passato ha segnato la storia di Mediaset. E secondo alcuni ora si punterebbe su Samira Lui, indubbiamente la donna del momento.

“Se il game prendesse il posto de La Ruota della Fortuna per la sola estate, Samira Lui diventerebbe il ponte naturale tra i due giochi”, ha fatto sapere sui social il giornalista televisivo Ruben Trasatti.

“In caso di successo del nuovo Ok, il prezzo è giusto, tale da essere spostato in altre fasce per il periodo di garanzia, avrebbe due scelte professionali davanti a sé. Invece se Ok! Il Prezzo è Giusto andasse male, potrebbe sempre tornare al ruolo che ha a La Ruota della Fortuna. Un vero jolly”.

Per ora solo un’indiscrezione da confermare ma curiosamente Samira Lui ha nominato Ok, il prezzo giusto durante lo speciale torneo dei campioni de La Ruota della Fortuna. La soubrette si è presentata nello studio in pantofole: “Mi ispiro a Iva Zanicchi”, ha spiegato, portando così alla mente degli spettatori quando la cantante era solita condurre la sua trasmissione in ciabatte per stare comoda. Solo casualità o gatta ci cova?

Sicuramente il nome di Samira Lui sarebbe quello giusto per dare freschezza a un vecchio show ma soprattutto rappresenterebbe un passo significativo verso quel turnover generazionale che ormai manca in televisione da troppo tempo, soprattutto sulle reti del Biscione.

Sarebbe inoltre un’occasione importante per la 27enne, che non ha mai nascosto di volersi affermare come conduttrice dopo gli esordi a Miss Italia e le esperienze a Tale e Quale Show e Grande Fratello.

Samira Lui vuole affermarsi come conduttrice

“Un giorno vorrei condurre un programma”, ha dichiarato qualche tempo fa Samira Lui al settimanale Chi. Un sogno che vuole realizzare a poco a poco grazie anche al sostegno e all’appoggio di Gerry Scotti. “Seguo Gerry fin da quando ero bambina, ed è esattamente come lo vediamo. È un conduttore professionale e una persona semplice, si vede che fa il lavoro che gli piace, ci mette passione”, ha dichiarato.

Anche Gerry Scotti prova stima e ammirazione per la Lui, tanto che non ha esitato a difenderla nella polemica scatenata dopo le dichiarazioni di Claudia Gerini. “Samira non è una valletta, è la mia co-conduttrice – ha detto senza mezzi termini – ed è assolutamente alla mia altezza”.

