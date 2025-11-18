Ok, il prezzo è giusto! non più in Rai: “Potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset”

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! si complica: il progetto salta su Rai1 e spunta l’ipotesi di un sorprendente passaggio a Mediaset tra retroscena e colpi di scena

Grandi cambiamenti in vista nei palinsesti televisivi e, soprattutto, cambi repentini da ultimo secondo: per anni Ok, il prezzo è giusto! è stato quel rito televisivo che ci teneva incollati al divano e ci faceva indovinare prezzi improbabili, commentare le vetrine come fossero outfit da red carpet e affezionarci ai suoi volti iconici. Un piccolo mondo pop, colorato e leggero, che sapeva mettere insieme famiglie intere e regalare momenti diventati ormai dei veri e propri cult, grazie anche alla storica conduttrice, Iva Zanicchi, che con la sua simpatia travolgente faceva amare ancora di più il format.

Ora, proprio quel programma che pensavamo destinato a un grande ritorno in Rai, si ritrova invece al centro di un retroscena decisamente succoso: un progetto che salta all’ultimo minuto, nuove strategie e un possibile trasloco a sorpresa, anzi, un probabile “ritorno a casa”.

Ok, il prezzo è giusto! non andrà in Rai, trattative con Mediaset in corso

Il pomeriggio televisivo stava per tingersi di nostalgia: dopo mesi di rumors e indiscrezioni, sembrava proprio che il ritorno del quiz cult Ok, il prezzo è giusto! in Rai fosse ormai cosa fatta e che il suo arrivo su Rai1 fosse ormai imminente, con un volto noto al timone e tutto già nei listini pubblicitari. Ma all’ultimo minuto i piani sarebbero saltati, lasciando spazio ad uno scenario ancora tutto da scrivere.

Secondo le indiscrezioni che stanno girando in rete, lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, “l’operazione è saltata” anche se non si sa bene il perché, dunque i fan del mitico programma prodotto da Fremantle dovranno aspettare ancora, perché il quiz potrebbe approdare su una rete del gruppo Mediaset. Quasi un ritorno a casa, dunque, visto che storicamente il programma è sempre andato in onda su Canale 5, Rete 4 e Italia1, in base alle varie edizioni.

Tutto sembrava già deciso, persino il nome del conduttore, che sempre secondo le indiscrezioni sarebbe dovuto essere Flavio Insinna. Naturalmente non è mancato il commento di Iva Zanicchi, storica conduttrice del celebre quiz a premi dopo Gigi Sabani, e seguita da Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta, la quale dalla poltroncina di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, avrebbe tuonato che senza di lei la nuova versione del format sarebbe stato “un flop tremendo”.

Invece all’improvviso le carte in tavola sono state rimescolate, non senza sorpresa, anche perché secondo i ben informati l’arrivo di Ok, il prezzo è giusto! su Rai1 avrebbe dovuto provare a porre un argine alla concorrenza spietata de La Ruota della Fortuna, altro storico quiz condotto attualmente da Gerry Scotti, che sta davvero facendo il boom di ascolti.

Toto nomi sul conduttore di Ok, il prezzo è giusto!: i fan puntano su Iva Zanicchi

Chi si sta chiedendo il perché di un cambio di programma così repentino non vedrà soddisfatta al momento la sua curiosità perché non c’è ancora nulla di ufficiale. Dietro la vicenda, però, sembra esserci qualche frizione e qualche ombra di troppo: secondo alcuni addetti ai lavori, la scelta del conduttore, ovvero Flavio Insinna, e le trattative con la Rai non sarebbero andate in porto come si pensava.

Sempre secondo Dagospia dunque ci sarebbero “lavori in corso” per riportare il quiz sulle reti Mediaset, dove è sempre andato in onda fin dalla prima puntata, nel lontano 1983, ma a questo punto ci si chiede chi mai potrebbe essere il conduttore, anche se i più vorrebbero ovviamente rivedere la mitica Zanicchi al timone del programma.

In conclusione, il dietro le quinte di questo “ritorno mancato” su Rai1 e il possibile approdo su Mediaset ci regalano uno scenario da tenere d’occhio: da un lato la nostalgia e il ricordo di un pomeriggio televisivo che ha segnato generazioni, dall’altro la strategia, i volti nuovi o inediti, e quel pizzico di “chi l’avrebbe mai detto” che rende la televisione un vero spettacolo anche fuori dallo schermo.

