Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti e quella battuta "spinta" su Samira Lui

La puntata del 17 novembre de La Ruota della Fortuna si è aperta sulle note di Zucchero. Gerry Scotti ha decisamente apprezzato e, ballando e cantando, si è presentato come il “grande baboomba”. Una vera bomba questo brano, dice, anzi no. La bomba è quella che scende le scale ogni sera, per poi raggiungere la propria postazione. Ecco come il conduttore presenta Samira Lui.

Gerry e la nostalgia delle veline

C’è un problema con La Ruota della Fortuna e risiede nel fatto che sembra il tempo si sia fermato in quello studio. Quanto detto da Claudia Gerini è decisamente condivisibile. Di colpo ci si ritrova, nuovamente, a osservare uomini in abito elegante e donne in capi spesso succinti e scollati.

Il loro ruolo non è solo quello di co-condurre, in parte, ma anche di presenziare, ammaliare e attrarre pubblico. Si potrebbe ritenere ciò una mera opinione, certo, se non fosse per la grande attenzione che Gerry Scotti riserva ai look e al fisico della sua partner in studio.

È accaduto anche in questa puntata, a partire dal richiamo all’attenzione del pubblico. Che nulla vieti ai telespettatori di ammirare il “nuovo stacchetto”. Un termine ben noto, che ci riporta sul bancone di Striscia la Notizia, con due donne spesso silenti impegnate a riprodurre alcune movenze.

Il davanzale di Samira Lui

Ripeto, è l’atteggiamento di Gerry Scotti a confermare una certa dinamica. Non a caso tutto ciò avviene durante l’anteprima, studiata per accumulare pubblico prima della puntata vera e propria. Una strategia adottata anche da Affari Tuoi per un po’, quella del lungo preambolo iniziale, dedicando però spazio al racconto dei concorrenti e null’altro.

Ed ecco, dunque, la coppia riunita e Scotti, dopo una battutina sulla canzone di Katy Perry, Hot n Cold, con riferimento alla temperatura estrema dello studio, in un senso o nell’altro, lascia cadere lo sguardo sulla sua partner, guidando di fatto quello del pubblico da casa.

Osservandola per bene, principalmente nella regione bassa e centrale, le fa i complimenti per l’abito. Apprezza il colore e poi si lascia andare a un’analisi approfondita del “davanzale”. Allunga una mano e, scherzosamente, ne sfiora le piume decorative, dicendo d’apprezzare molto questa scelta di stile.

Qualche spettatore potrebbe aver avuto un brivido di terrore nel vedere quel movimento col braccio del presentatore. Di certo, un po’ tutti avranno indirizzato la propria attenzione sugli stessi punti segnalati, anche grazie alle inquadrature del caso.

Ancora una volta la carriera di giovani uomini e donne in televisione passa da step ben differenti. Sarebbe il caso di smettere di fingere di non rendersene conto, a un passo dal 2026.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!