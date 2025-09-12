“Affari tuoi sostituito da Ok il prezzo è giusto”: l’indiscrezione sulle mosse della Rai

La Rai starebbe pensando a una soluzione alternativa ad "Affari tuoi", proprio come accadeva con la staffetta con "I Soliti Ignoti"

Pubblicato: 12 Settembre 2025 07:50

Potrebbe arrivare una svolta inattesa nei palinsesti Rai. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, l’azienda di Viale Mazzini starebbe lavorando a un ritorno che profuma di nostalgia televisiva: “Ok, il prezzo è giusto”, lo storico game show che negli anni Ottanta e Novanta portato al successo da Iva Zanicchi e uno dei titoli più popolari di Canale5.

La trattativa con Fremantle, la casa di produzione che detiene i diritti del format, sarebbe infatti già in una fase avanzata. L’idea, trapelata negli ambienti televisivi, è quella di collocare il programma nell’access prime time di Rai1, fascia che da anni rappresenta un terreno strategico nella sfida degli ascolti e che quest’anno sta facendo soffrire la Prima Rete. A farne le spese potrebbe essere proprio Affari tuoi, il gioco dei pacchi attualmente condotto da Stefano De Martino.

Quando potrebbe tornare Ok, il prezzo è giusto

