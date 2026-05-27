Quando finisce La Ruota della Fortuna 2026

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IPA Gerry Scotti

ìIl pubblico televisivo si sta ponendo una domanda precisa: quando finisce La Ruota della Fortuna? Il game show di Gerry Scotti, in onda su Canale5, ha letteralmente stravolto i piani estivi dei vertici Mediaset grazie a risultati straordinari. La programmazione dei mesi estivi viene spesso associata a repliche o a cambi di guardia, ma questa volta i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una strategia totalmente differente, ribaltando le previsioni della vigilia che indicavano la conclusione del game show nella serata del 27 giugno. Il tabellone elettronico presidiato da Samira Lui continuerà infatti a fare compagnia ai telespettatori senza alcuna interruzione.

I palinsesti estivi ufficializzati da Publitalia hanno spazzato via le vecchie ipotesi che vedevano Max Giusti pronto al debutto nell’access prime time con il ritorno di The Wall. La scelta aziendale ha privilegiato la massima stabilità, senza introdurre variazioni nella fascia oraria che precede il telegiornale serale con un prodotto fresco e puntando sull’ efficacia ormai collaudata dello show di Gerry Scotti con Samira Lui, evitando di testare nuove formule in un periodo dell’anno storicamente complesso per la raccolta pubblicitaria e l’ascolto televisivo.

La Ruota della Fortuna, un fenomeno d’ascolti che non conosce soste

A muovere i fili di questa decisione sono stati unicamente i dati Auditel, che hanno consacrato il quiz serale come un vero punto di riferimento della Rete Ammiraglia. Il programma è riuscito a fidelizzare una platea vastissima ed eterogenea, registrando performance eccellenti sia nei giorni lavorativi sia nel fine settimana. Durante la settimana, la trasmissione raduna una platea fissa di circa 3 milioni e 829 mila spettatori, che si traduce in uno share medio del 21.42%. Il vero e proprio boom si registra però il sabato, quando si raggiungono i picchi più alti, superando la barriera dei 4 milioni di utenti connessi e volando oltre il 26.32% di share.

Di fronte a una risposta così massiccia da parte del pubblico, la scelta di proseguire le registrazioni anche durante i mesi di luglio e agosto è apparsa come la conseguenza logica di un successo travolgente. Nessuno stop per le vacanze, dunque, ma una maratona continua per intrattenere gli italiani anche sotto l’ombrellone.

La scacchiera dei palinsesti e l’incognita della saturazione

L’estensione estiva del game show risponde però anche a precise dinamiche di concorrenza televisiva. L’access prime time è destinato a mutare profondamente a partire dal prossimo 19 luglio, giorno in cui Stefano De Martino saluterà il pubblico di Rai1 chiudendo il ciclo stagionale di Affari Tuoi. Da quel momento, la prima Rete di Stato si affiderà a Marco Liorni e alla versione estiva de L’Eredità.

Schierando puntate completamente inedite del proprio quiz, Canale5 punta a sferrare un attacco frontale alla concorrenza nel momento esatto del cambio della guardia su Rai 1, provando a catturare i telespettatori rimasti senza i celebri “pacchi”.

Si tratta di una manovra commerciale tanto ambiziosa quanto rischiosa. Se da un lato l’azienda si assicura una fortezza blindata contro i rivali, dall’altro gli esperti del settore sollevano qualche dubbio sulla sovraesposizione del format e del suo presentatore. Il rischio di stancare il pubblico con una presenza quotidiana dodici mesi all’anno è concreto. Solo l’andamento degli ascolti nei prossimi mesi estivi potrà confermare se l’intuizione di Mediaset si rivelerà vincente o se la Ruota, alla fine, accuserà il colpo della messa in onda senza interruzioni.