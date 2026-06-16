Sonia Bruganelli, il selfie con Madonia nel mirino degli haters: “Sembra il figlio”. La replica è da manuale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembra proseguire a gonfie vele: stavolta a confermarlo non sarebbero grandi dichiarazioni o interviste esclusive, ma un semplice gesto social che non è passato inosservato agli occhi dei followers.

Il ballerino e insegnante di danza ha infatti condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla produttrice televisiva, accompagnandolo con un eloquente cuore. Un dettaglio piccolo ma significativo, che molti hanno interpretato come l’ennesima conferma di un legame sempre più solido e profondo. Ma gli haters, si sa, sono sempre dietro l’angolo e non tutti i commenti arrivati sotto la pubblicazione del selfie su Instagram sono stati lunsinghieri nei confronti della coppia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, le critiche per la differenza d’età

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli, storica ex moglie di Paolo Bonolis, e il ballerino Angelo Madonia continua a far parlare di sè e, al centro dell’attenzione, questa volta ci finisce il weekend trascorso insieme: la coppia ha infatti scelto la Puglia per concedersi qualche giorno di spensieratezza dopo un periodo particolarmente delicato.

La produttrice televisiva, 52 anni, e il ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle, 42 anni, hanno partecipato alla festa organizzata da una cara amica, condividendo sui social alcuni momenti della loro fuga all’insegna del relax. Tra tavole imbandite, brindisi e selfie di coppia, i due si sono mostrati più uniti che mai, regalando ai followers immagini che raccontano un’intesa sempre più evidente.

Come spesso accade quando si è sotto i riflettori, però, non sono mancati i commenti degli utenti. Accanto ai tanti messaggi di affetto, qualcuno ha deciso di soffermarsi sulla differenza d’età tra i due, lasciando una frase decisamente pungente sotto uno degli scatti pubblicati: “Sembra il figlio”.

Una provocazione che avrebbe potuto alimentare polemiche e discussioni, ma alla quale Sonia Bruganelli ha scelto di rispondere con eleganza e senza perdere il sorriso. Una replica misurata, lontana dai toni accesi dei social, che molti fan hanno interpretato come una dimostrazione di sicurezza e maturità: sul suo profilo dedicato ai libri infatti, Sonia ha risposto semplicemente con cinque emoji che simboleggiano il ridere a crepapelle e nulla di più, spegnendo di fatto la polemica sul nascere.

Del resto, la relazione con Angelo Madonia sembra procedere senza lasciarsi influenzare dai giudizi esterni e anzi, proprio la complicità mostrata nelle immagini condivise racconta una coppia che preferisce vivere il proprio legame con naturalezza, lasciando che i fatti parlino da sè.

Sonia Bruganelli, la serenità ritrovata al fianco di Madonia

Negli ultimi mesi Sonia Bruganelli ha affrontato momenti particolarmente delicati sul piano personale, in particolare legati al ricovero in ospedale della figlia Silvia, nata nel 2002 dal lungo matrimonio con Paolo Bonolis, conclusosi poi nel 2023. Dalla loro unione sono nati anche Davide, nel 2004, e Adele, nel 2007.

Proprio durante quella difficile esperienza, Angelo Madonia non avrebbe mai lasciato sola la compagna: la sua presenza è emersa anche nel video condiviso dalla stessa Sonia sui social dopo le dimissioni della figlia, un’immagine che ha raccontato meglio di tante parole la vicinanza e il sostegno del ballerino in un momento tanto complesso.

D’altronde, la produttrice non ha mai nascosto la serenità ritrovata accanto al suo compagno. Ospite di Verissimo, la Bruganelli aveva raccontato con sincerità il valore di questa relazione nata nel 2024, spiegando come Madonia abbia accolto senza esitazioni tutta la sua realtà familiare e personale.

Con grande trasparenza, Sonia aveva sottolineato di sentirsi fortunata ad avere al suo fianco una persona capace di comprenderla e di rispettare anche il legame di affetto che continua a nutrire nei confronti dell’ex marito Paolo Bonolis.

Tra dediche silenziose, gesti concreti e una presenza costante nei momenti più difficili, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembrano dunque scrivere giorno dopo giorno una storia fatta di equilibrio, complicità e sostegno reciproco.