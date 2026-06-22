Un posto al sole, le anticipazioni del 23 giugno 2026: drammatico confronto tra Monica e Manuela

Ufficio stampa Rai Monica, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 22 giugno 2026

Lunedì 22 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo aver ascoltato i ricordi di Serena su ciò che Maurizio fece a Monica quando lei rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di confrontarsi con la madre per conoscere la verità. Invitato da Raffaele a trascorrere una giornata di svago a Palazzo con Ida e Joseph, Diego prova a dedicarsi alla famiglia ma il pensiero di Lorenza resta sempre presente. Preoccupato per la mole di lavoro che si sobbarca Rossella, Michele innesca inavvertitamente un duro confronto con lei sul suo futuro lavorativo, mettendola a dura prova.

Anticipazione della puntata del 23 giugno 2026

Il drammatico confronto con Monica e le sue rivelazioni su Maurizio getteranno Manuela nello sconforto. Nonostante l’impegno di Raffaele, una giornata di svago si trasformerà nell’ennesima occasione per far scattare la tensione fra Ida e Diego, che è sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia farà capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.