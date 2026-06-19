Un posto al sole, le anticipazioni del 22 giugno 2026: Manuela vuole conoscere la verità

Manuela ora vuole conoscere tutta la verità dopo quello che ha saputo su Maurizio e Monica: trama di "Un posto al sole" del 22 giugno 2026

Ufficio stampa Rai Manuela, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 19 giugno 2026

Venerdì 19 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Jimmy continua a stare male per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena tenta di dissuaderla, alimentando i sospetti della sorella sul perché voglia tenerla lontana dal padre. Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza, mentre lei reagisce in tutt’altra maniera. Sul fronte quotidiano, Guido e Mariella devono tenere a bada Bice e i suoi tentativi di ottenere conferme della propria avvenenza da chiunque.

Anticipazione della puntata del 22 giugno 2026

Dopo aver ascoltato i ricordi di Serena su ciò che Maurizio fece a Monica quando lei rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di confrontarsi con la madre per conoscere la verità. Invitato da Raffaele a trascorrere una giornata di svago a Palazzo con Ida e Joseph, Diego prova a dedicarsi alla famiglia ma il pensiero di Lorenza resta sempre presente. Preoccupato per la mole di lavoro che si sobbarca Rossella, Michele innesca inavvertitamente un duro confronto con lei sul suo futuro lavorativo, mettendola a dura prova.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 22 al 26 giugno 2026.