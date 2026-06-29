Un posto al sole, le anticipazioni del 30 giugno 2026: la sconcertante scoperta di Damiano

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Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 29 giugno 2026

Nella puntata di lunedì 29 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prenderà una sofferta decisione. Intanto Anna si è finalmente messa in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riuscirà mai a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.

Anticipazione della puntata del 30 giugno 2026

Informato da Stella, Eduardo proverà a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo, ma sulla sua strada troverà Damiano, che farà una sconcertante scoperta destinata a influenzare il futuro di entrambi. Ida tenta di smorzare le tensioni con Diego, che però rimpiange la complicità perduta con Lorenza. Il bel voto ottenuto da Jimmy all’esame di terza media non susciterà l’entusiasmo atteso e questo riaccenderà le preoccupazioni di Manuela e Niko.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.