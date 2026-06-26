Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2026

Ufficio Stampa Mediaset Hope e Brooke in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 28 giugno al 4 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha visto riaccendersi tensioni vecchie e nuove all’interno della famiglia Forrester. Al centro della scena c’è stata soprattutto la vicenda del bacio tra Hope e Finn, con Steffy che ha imposto condizioni rigide sulla linea ‘Hope for the Future’ chiedendo a Hope di tenersi lontana da Finn per preservare il progetto commerciale; Brooke ha provato a fare da paciere ma la frizione tra le Logan e gli altri membri della famiglia permane. Parallelamente è tornata a Los Angeles Taylor, accolta calorosamente da Eric e Ridge, e la sua presenza ha riaperto riflessioni sul ruolo materno e sul legame con Steffy. Nel frattempo le donne della famiglia hanno concordato di evitare dichiarazioni alla stampa sulla vicenda di Luna, mentre Steffy continua a fare i conti con il trauma subito in seguito al rapimento, trovando in Ridge e in Taylor un sostegno importante.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Rischio per la linea ‘Hope for the Future’ : la posta in gioco tra interessi commerciali e relazioni personali resta alta: Steffy minaccia di cancellare la collezione se Hope non rispetta le distanze da Finn , mentre Brooke prova a mediare per salvaguardare il brand e la serenità aziendale, con implicazioni per la reputazione della Forrester Creation.

: la posta in gioco tra interessi commerciali e relazioni personali resta alta: minaccia di cancellare la collezione se non rispetta le distanze da , mentre prova a mediare per salvaguardare il brand e la serenità aziendale, con implicazioni per la reputazione della Forrester Creation. Il ritorno di Taylor e la ricomposizione familiare : Taylor cerca di ristabilire un clima di pace con Brooke e vuole stare accanto a Steffy ; il suo rientro riapre vecchi equilibri e costringe Ridge , Brooke e gli altri a ridefinire i confini dei rapporti personali e professionali.

: cerca di ristabilire un clima di pace con e vuole stare accanto a ; il suo rientro riapre vecchi equilibri e costringe , Brooke e gli altri a ridefinire i confini dei rapporti personali e professionali. Tensioni legate al bacio tra Hope e Finn : l’episodio del bacio continua a generare frizioni e sospetti che mettono alla prova fiducia e matrimoni, coinvolgendo direttamente Hope , Finn , Steffy e Liam e minacciando ricadute sia private sia lavorative.

: l’episodio del bacio continua a generare frizioni e sospetti che mettono alla prova fiducia e matrimoni, coinvolgendo direttamente , , e e minacciando ricadute sia private sia lavorative. La gestione del trauma e le conseguenze del rapimento : Steffy porta con sé le ferite del rapimento di Luna e la settimana si concentra anche sul suo percorso emotivo, sul sostegno familiare e su come questo influenzi le sue scelte in azienda e nella vita privata.

: Steffy porta con sé le ferite del rapimento di Luna e la settimana si concentra anche sul suo percorso emotivo, sul sostegno familiare e su come questo influenzi le sue scelte in azienda e nella vita privata. Strategie di immagine e gestione mediatica: Brooke, Donna e Katie decidono di controllare le comunicazioni alla stampa riguardo alla vicenda di Luna; la storyline esplora le scelte strategiche per proteggere la famiglia e il marchio Forrester.