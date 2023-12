Che fine ha fatto Veronica Castro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nome completo Verónica Judith Sáenz Castro, Veronica Castro è una delle star delle telenovelas più amate e conosciute. Attrice, conduttrice tv e cantante, è arrivata al successo grazie alla serie tv “Anche i ricchi piangono”. Scomparsa per diverso tempo dallo showbiz, ha cambiato vita ed è ricomparsa sui social per la gioia dei fan. Scopriamo che fine ha fatto e cosa fa oggi.

La carriera

La carriera di Veronica Castro è iniziata quando aveva solamente sedici anni grazie a un servizio fotografico. Il vero successo però è arrivato nel 1979 con la telenovela “Anche i ricchi piangono” in cui interpretava un’orfana. Lo show, conosciuto e amatissimo ancora oggi, all’epoca fu un enorme successo internazionale, trasmesso in Italia, in Francia, in Russia, nelle Filippine, in America Latina, in Spagna e in Cina. Nel 1981 Veronica Castro approdò in Mariana – Il diritto di nascere, un’altra famosa telenovela.

Fra gli show che l’hanno resa celebre troviamo pure “Veronica, il volto dell’amore”, “Il segreto di Jolanda” e “Illusione d’amore”. In Italia l’abbiamo vista nel programma Premiatissima e nella telenovela Made in Italy. intitolata Felicità… dove sei. Dopo essere tornata nel 1986 in Argentina per “Amore proibito”, l’anno successivo la sua carriera ha avuto un rilancio internazionale grazie a “Rosa selvaggia”, dove ha recitato accanto a Guillermo Capetillo nel ruolo di Rosa selvaggia.

Nel 1990 ha recitato in “La mia piccola solitudine” interpretando sia Isadora, una donna rimasta incinta in seguito a uno stupro e paralizzata per via di un incidente d’auto, che Soledad la figlia della donna nata da quella violenza. Fra gli anni Settanta e Ottanta inoltre Veronica Castro è apparsa in numerosi film, mentre negli anni Novanta ha girato “Valentina”, telenovela che ha diviso pubblico e critica. Dopo il poco successo di una telenovela in costume, Veronica ha iniziato a dedicarsi principalmente alla conduzione di vari programmi tv.

In patria ha condotto varie edizioni del “Grande Fratello Vip”, continuando saltuariamente a recitare in alcuni ruolo come nella serie “Mujeres Asesinas”, in “Los exitosos Perez” e nel telefilm “La casa de las flores”, disponibile su Netflix. In “Los exitosos Perez” dopo ben trent’anni dal successo di “Anche i ricchi piangono”, è tornata a recitare accanto a Rogelio Guerra.

Veronica Castro, i film e le telenovelas

Cinema

1972 – La recogida

1972 – Cuando quiero llorar no lloro

1972 – La fuerza inútil

1972 – El arte de engañar

1972 – El ausente

1972 – Un sueño de amor

1972 – Bikinis y rock

1973 – Mi mesera

1973 – Novios y amantes

1973 – Volveré a nacer

1974 – El primer paso… de la mujer

1975 – Acapulco 12-22

1975 – Guadalajara es México

1977 – Nobleza ranchera

1979 – Nanà

1981 – Johnny Chicano

1981 – Navajeros

1986 – Chiquita pero picosa

1986 – Angelino e il Papa (El niño y el Papa)

1990 – Dios se lo pague

Telenovelas

1969 – No creo en los hombres

1971 – El amor tiene cara de mujer

1972 – El edificio de enfrente

1975 – Ai grandi magazzini (Barata de primavera)

1976 – Mañana será otro día

1978 – Pasiones encendidas

1979 – Anche i ricchi piangono (Los ricos también lloran)

1981 – Mariana, il diritto di nascere (El derecho de nacer)

1982 – Veronica, il volto dell’amore (Verónica: El rostro del amor)

1983 – Illusione d’amore (Cara a cara)

1984 – Il segreto di Jolanda (Yolanda Luján)

1985 – Felicità… dove sei

1986 – Amore proibito (Amor prohibido)

1988 – Rosa selvaggia (Rosa salvaje)

1990 – La mia piccola solitudine (Mi pequeña Soledad)

1993 – Valentina

1997 – Pueblo chico, infierno grande

2005 – Codigo postal

2009 – Los exitosos Pérez

Telefilm

2008 – Mujeres asesinas

2019 – La casa de las flores

Programmi TV

1966 – Operación Ja Ja

1971 – Revista musical

1972 – Revista musical Nescafe

1972 – Sábado ’72

1975 – Muy agradecido

1980 – Noche a noche

1984 – Esta noche se improvisa

1986 – Algo muy especial de Verónica Castro

1989 – Aquí está

1989 – Mala noche… ¡no!

1991 – La movida

1992 – ¡Y Vero América va!

1994 – En la noche

1996 – La tocada

2003/2004 – Big Brother VIP

2004/2005 – Big Brother

Veronica Castro, le canzoni e gli album

1978 – Sensaciones

1979 – Aprendí a Llorar

1980 – Norteño

1981 – Cosas de Amigos (duetti con Cristian Castro)

1982 – El Malas Mañas

1982 – Sábado en la Noche Tiki-Tiki

1983 – También Romantica

1985 – Hermano Cantaré, Cantarás (La Lambruna de Africa, duetti, disco per beneficenza)

1986 – Esa Mujer

1986 – Simplemente Todo

1986 – Maxi Disco (El Remix de Macumba)

1987 – Reina de la Noche

1988 – Maxi Disco (versione disco di Reina de la Noche)

1988 – Mamma Mia

1990 – Viva La Banda

1990 – Mi Pequeña Soledad

1990 – Solidaridad (duetti, disco per beneficenza)

1992 – Rap de La Movida

1992 – Románticas Y Calculadoras

1993 – Vamonos al Dancing

1995 – La Mujer del Año (in teatro)

1996 – De Colección

1997 – La Tocada

1999 – Ave Vagabundo

2002 – Imágenes

2005 – Por esa Puerta

Altezza e segno zodiacale

Veronica Castro è nata il 19 ottobre 1952 a Città del Messico. La star delle telenovelas dunque è del segno della Bilancia. Come tutti i segni d’Aria, anche questo è dotato di intelligenza e grande capacità di gestire al meglio i conflitti. I nati sotto il segno della Bilancia sono particolarmente sensibili e amano comunicare, hanno inoltre un forte senso della giustizia e dell’armonia. In pochi inoltre sanno che Veronica Castro è alta 1,56 metri e pesa 51 kg.

La vita privata di Veronica Castro

Veronica Castro ha vissuto diverse relazioni importanti e oggi è una mamma e nonna felice, ma non ha più trovato il grande amore. Ha vissuto un’intensa relazione con Manuel El Loco Valdes, noto attore messicano da cui ha avuto Michel e Christian. Quest’ultimo, nato nel 1972, è un artista molto amato e conosciuto negli USA e in America Latina, mentre in Italia ha duettato con Gigi D’Alessio, realizzando con lui la versione spagnola della canzone Apri le braccia.

“Lo aspetto ancora il grande amore – ha confessato qualche tempo fa -, per me deve essere un uomo intelligente, tenero e sensibile. Eppure nella mia vita le storie d’amore non mi sono mancate con personaggi famosi ed importanti del mondo dello spettacolo e non, ma mai sono riuscita a trovare la mia vera anima gemella, il mio fuoco”.

Veronica Castro su Instagram

In tutti questi anni, nonostante l’assenza dalla tv, Veronica Castro ha continuato a restare in contatto con i suoi fan grazie a Instagram dove è particolarmente attiva, fra video, post e reels che raccontano le sue giornate, i progetti per il futuro e la quotidianità.