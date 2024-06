Fonte: IPA Nicolò De Devitiis e Rose Villain

Qualche settimana fa si è conclusa una delle più longeve tra le relazioni nate nel branco de Le Iene Mediaset. È finito l’amore tra Veronica Ruggeri e il collega Nicolò De Devitiis, una storia lunga quasi sei anni, di cui la stessa Ruggeri ha annunciato il termine con una storia su Instagram. I motivi lei non li ha specificati, ma c’è chi suppone che dietro possa esserci un flirt tra De Devitiis e una famosissima di Sanremo 2024.

Flirt tra Nicolò De Devitiis e Rose Villain?

A lanciare l’indiscrezione è stato ai microfoni di Radio Marte l’esperto di gossip Amedeo Venza. Durante la trasmissione Gente di Marte, Venza ha raccontato di aver conosciuto Nicolò De Devitiis su TikTok – social su cui la iena è molto attiva – e di essere a conoscenza di un retroscena sulla fine della relazione con Veronica Ruggeri. “In realtà la situazione tra loro è degenerata un mesetto fa, forse qualcosa meno”.

Il motivo? Ha spiegato Venza: “Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l’abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro”. E se alla radio l’esperto si è mantenuto sul vago, è stato poi molto più esplicito sul proprio profilo Instagram.

“Lui ora si sente con Rose Villain, infatti sia lui che la sua ex hanno cancellato tutti i commenti dove alcuni follower lo facevano notare, in quanto sono stati visti insieme a Roma!” ha segnalato un utente. E Venza ha confermato in una storia: “Nicolò starebbe frequentando (in gran segreto) Rose Villain”. Un’indiscrezione di un certo peso considerato che, se De Devitiis seppur da poco è un uomo single, la cantante è attualmente sposata con il produttore Sixpm, assieme a lei da 9 anni nella vita privata e a livello lavorativo.

La fine della storia con Veronica Ruggeri

La iena Veronica Ruggeri ha annunciato la fine della relazione con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove non ha dato spiegazioni alcune sui motivi della rottura, ma ha sottolineato la stima e il rispetto che continuano a esistere tra lei e l’ex fidanzato. De Devitiis, invece, non si è espresso sulla questione, continuando a postare sui social, con la stessa frequenza, i soliti video di balletti e gag pseudobuffe.

I suoi follower hanno trovato strano questo continuare a far finta di nulla e, sotto l’ennesimo balletto, uno di loro ha commentato: “Ma devo dire che sei davvero dispiaciuto per la fine della tua storia con Veronica”. Sui social, infatti, la coppia postava spesso insieme formando un duo molto amato e seguito. Lui a quel punto ha risposto stizzito con un video sfogo: “Ma quanto siete sterili a giudicare le persone che non conoscete da appena 15 secondi di video sui social? Tra l’altro questo video che ho pubblicato è vecchio, ma vabbè. Un bacio”.