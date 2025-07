Nicolò De Devitiis, chi sono le sue fidanzate famose

IPA Chi sono le ex fidanzate di Nicolò De Devitiis: il presunto tradimento

Nicolò De Devitiis è un volto ben noto in casa Mediaset e non solo. Il suo successo a Le Iene, infatti, gli ha consentito di conquistare un ampio seguito anche sui social. Questo ha generato un netto interesse per la sua vita privata. Basti pensare alla relazione con la collega Veroncia Ruggeri, la cui fine ha spezzato i cuori di molti fan.

Nicolò De Devitiis, tutte le ex famose

Come detto, Nicolò De Devitiis è nel mondo della Tv ormai da un po’. Ciò gli ha procurato dei contatti e l’accesso ad alcuni ambienti frequentati da Vip. È qui che ah conosciuto Eleonora Pedron, con la quale è stato paparazzato nel 2018. Una storia molto breve, vissuta in privato e conclusasi allo stesso modo, senza fornire spiegazioni sulle motivazioni dell’addio.

Scandagliando sui social, è facile incappare poi in una storia che di ufficiale e concreto non ha nulla: il flirt con Rose Villain. L’inviato ha raggiunto New York nel 2024 per intervistarla e pochi giorni dopo Veronica Ruggeri ha annunciato la rottura con lui. Per molti il collegamento è stato immediato. Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno confermato il tutto, mentre i diretti interessati si sono barricati dietro un totale silenzio.

Per la Marzano, ecco come sarebbero andate le cose: “Il marito di lei li ha più volte scoperti. Loro hanno fornito delle scuse, cui lui ha voluto credere. Alla fine hanno dovuto interrompere la relazione”.

Perché Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati

Come detto, l’annuncio della fine della storia tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri ha colpito duramente i loro fan. La coppia era molto attiva sui social e i contenuti ambientati in casa loro erano spesso virali. Di colpo quell’esempio di lieto fine romantico è svanito nel nulla.

Dopo gli annunci social, lui ha partecipato a Verissimo, raccontando l’accaduto. Ha definito la loro come una storia molto importante ma ormai mutata: “Non era più come all’inizio”. I due sono stati insieme poco meno di 5 anni e verso la fine, spiega, si erano un po’ persi.

“Mi sono chiesto se volessimo creare una famiglia o meno. La risposta non era limpida, non c’era un sì preciso e così mi sono detto ‘che stiamo a fare insieme?’. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione”.

Il pubblico non ha smesso di seguire nessuno dei due ma, è evidente, una buona porzione sembra aver preso le parti di Veronica Ruggeri. Nessuno dei due ha lasciato intendere una fine turbolenta ma, considerando anche le voci circolate in ambito gossip, in tanti si sono schierati con lei. Lui in passato aveva rivelato d’essere stato tradito e alcuni follower non si spiegano come possa aver fatto lo stesso, confondendo gossip e certezza, come spesso accade.