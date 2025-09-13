Nicolò De Devitiis ritrova l’amore con Luciana Montò: gli indizi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Nicolò De Devitiis ha una nuova fidanzata

Dopo la fine della lunga relazione con Veronica Ruggeri, Nicolò De Devitiis sembra aver trovato un nuovo amore: si tratterebbe della stilista Luciana Montò, già nota alla cronaca rosa per un presunto flirt con Stefano De Martino.

Nicolò De Devitiis e Luciana Montò sono una coppia?

Il cuore di Nicolò De Devitiis torna a battere: stando a diversi indizi disseminati sui social, l’inviato de Le Iene avrebbe una relazione con Luciana Montò. In un carousel pubblicato dalla stilista su Instagram, infatti, il presentatore televisivo è presente in numerosi scatti: in uno, in particolare, lui la stringe in un abbraccio molto più che amichevole. A confermare il flirt sono anche alcune stories postate da entrambi: De Devitiis ha pubblicato nella giornata di ieri uno scatto dal Soho Hotel di Roma in cui si intravedeva una camera matrimoniale. Nelle stesse ore, la designer ha condiviso un’immagine dalla stessa struttura, filmando una suite che ricordava in tutto e per tutto quella del presentatore tv.

Qualche ora fa, invece, entrambi hanno postato delle stories da un evento organizzato da Adidas e AS Roma nella capitale: non sembrano esserci dubbi sul fatto che vi stessero partecipando in compagnia. La conferma ufficiale è tuttavia arrivata da Deianira Marzano, che rispondendo alla domanda di una follower ha scritto: “Lei si è fidanzata con Nicolò De Deviitiis, i due hanno ufficializzato la relazione”. Insomma, archiviata la storia con Veronica Ruggeri, il conduttore di Battiti Live ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale.

Chi è Luciana Montò, la nuova fidanzata di Nicolò De Devitiis

Luciana Montò è una stilista e modella di origini napoletane che lavora per Luce Showroom. La ragazza è anche discretamente popolare sui social, e il suo profilo Instagram vanta 17mila follower: gli scatti pubblicati includono solitamente serate con le amiche, viaggi e servizi fotografici a cui ha preso parte.

Non è tuttavia la prima volta che Luciana si trova a diventare protagonista della cronaca rosa: lo scorso marzo si era infatti parlato di un suo possibile flirt con Stefano De Martino. L’indiscrezione era stata presto smentita proprio da Deianira Marzano, che aveva raccolto la testimonianza di un’informatrice: “Si Deia ma Luciana è un’amica. Davvero solo amica (purtroppo perché sarebbero carini assieme). Ieri erano in un locale in comitiva. Stefano e Luciana sono amici da 5/6 anni. Lei è una delle migliori amiche di Gilda Ambrogio. Ecco perché Stefano la conosce e sono diventati amici e poi vabbè negli anni il numero di amici in comune è aumentato”, aveva fatto sapere l’esperta di gossip.

La vita sentimentale di Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis era tornato single nel 2024 dopo la fine della lunga relazione con la collega Veronica Ruggeri: i due, entrambi inviati del programma Le Iene, si erano innamorati nel 2019, e avevano vissuto la loro love story sotto i riflettori dei social. Parlando della separazione, lei aveva spiegato: “È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”.

Il conduttore invece aveva raccontato che nell’ultimo periodo si erano un po’ persi, e che lui aveva messo in discussione la possibilità di un futuro di coppia con Veronica. Nel 2018 si era infine parlato di un breve flirt di Nicolò con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron.