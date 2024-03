Luciana Montò, chi è la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino

Fonte: Getty Images Stefano De Martino ha una presunta nuova fidanzata: chi è Luciana Montò

Dopo la (nuova) fine della loro relazione, si è sentito parlare molto delle situazioni sentimentali di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Più silenzioso lui, molto meno riservata lei rispetto alle sue frequentazioni e a quelle del marito, la coppia pare aver davvero messo un punto alla loro storia d’amore, provando a voltare pagina. Secondo alcune indiscrezioni, pare che il ballerino e conduttore televisivo partenopeo stia provando a farlo insieme a Luciana Montò: scopriamo chi è la ragazza.

Chi è Luciana Montò

Dopo lunghi discorsi e indiscrezioni in merito ai presunti flirt e tradimenti di Stefano De Martino, ora social ed esperti di gossip hanno ipotizzato il nome di chi potrebbe essere la nuova fidanzata del conduttore. La notizia è stata lanciata per la prima volta da Gabriele Parpiglia, giornalista ed esperto di gossip, che ha dichiarato che la ragazza potrebbe essere Luciana Montò.

Di lei sappiamo ancora molto poco: di origini napoletane, Luciana Montò è una modella e stylist per Luce Showroom che ha un discreto seguito sui social. I rumors sono nati da una foto, condivisa sempre da Parpiglia, in cui i due bevono un drink in un locale di Napoli. Una foto che, seppur li veda piuttosto vicini, non conferma la loro relazione.

Notizia che non è stata confermata nemmeno dai diretti interessati. Dell’indiscrezione si è anche occupata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso un DM di una sua informatrice che smentisce la relazione amorosa: “Si Deia ma Luciana è un’amica. Davvero solo amica (purtroppo perché sarebbero carini assieme). Ieri erano in un locale in comitiva.. Stefano e Luciana sono amici da 5/6 anni. Lei è una delle migliori amiche di Gilda Ambrogio. Ecco perché Stefano la conosce e sono diventati amici e poi vabbè negli anni il numero di amici in comune è aumentato.”

La fine dell’amore tra Belen e Stefano

Non è un mistero che la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia stata per tanto tempo una delle più chiacchierate dello showbiz italiano. Tra tira e molla, litigi e ritorni di fiamma, i due sono sempre stati al centro del gossip per via della loro passionale e tormentata relazione. Una storia che ormai pare essere davvero arrivata alla frutta, e non nel migliore dei modi.

Si è parlato di problemi di salute della showgirl, presunti tradimenti di lui insieme ad altre esponenti del mondo dello spettacolo che hanno riportato la loro relazione tra i gossip più succulenti. Poi la storia di Belen con Elio Lorenzoni e quel possibile matrimonio finito con un nulla di fatto e la nuova presunta relazione con Bruno Cerella.

Che Belen non sia solita mantenere grande riservatezza per ciò che riguarda le sue relazioni non è una novità: un modo di fare diverso dall’ex marito partenopeo, che prova a mantenere molta più riservatezza quando si parla di relazioni. Che la nuova storia con Luciana Montò sia vera o meno è ancora un mistero, ma certamente il gossip potrebbe non sgonfiarsi almeno fino a una conferma o una smentita dei due diretti interessati.