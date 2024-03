Fonte: IPA Il conduttore Stefano De Martino

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Dopo l’addio a Belen Rodriguez, per l’ennesima volta, il famoso conduttore e showman ha nuovamente al fianco qualcuno di speciale? Sembrerebbe di sì. La notizia è stata lanciata da Gabriele Parpiglia. Il giornalista, esperto di gossip, ha rivelato il nome della giovane, dando di fatto il via a una sorta di “caccia” da parte dei fan.

Stefano De Martino, nuova fidanzata

Gabriele Parpiglia ha lanciato un grande scoop in onda su RTL 102.5. Di colpo ecco quella che è destinata a diventare la notizia gossip della settimana. Tutti sono impegnati nella ricerca del nuovo compagno di Belen Rodriguez, che di recente ha spiegato d’essere single e “fidanzata” con suo figlio.

Si era di fatto perso di vista Stefano De Martino. L’ultima volta in cui si era vociferato di un nuovo amore era durante un impegno di lavoro, che lo aveva visto risiedere in una splendida struttura. In tale occasione si era lasciato andare a delle riprese, inquadrando da lontano anche una misteriosa ragazza intenta a nuotare in piscina.

Che sia la stessa persona o meno, non è dato sapere. Parpiglia è però certo che sia stato sollevato il velo sulla vita privata del presentatore. Nessuno era riuscito a scovare questa nuova fiamma, ma il giornalista è stato sulle sue orme per anni, come sottolinea il sito ufficiale della radio: “Lei si chiama Luciana Montò ed è una modella napoletana”.

La risposta di Stefano De Martino

Gabriele Parpiglia ha inoltre condiviso una foto della presunta coppia. Li si vede fianco a fianco in un locale, mentre gustano dei drink. Il presentatore sembra molto intimo con la giovane e per il giornalista non ci sono dubbi in merito a questa relazione.

Non vengono offerti però ulteriori conferme, se non questa foto. Andando sul profilo Instagram della giovane modella Luciana Montò, in effetti, ecco spuntare il segui di De Martino. Di certo i due si conoscono e lo scatto lo conferma, ma nulla lascia pensare ad altro per ora, se non le parole dell’esperto di gossip.

I due si conoscono da svariati anni, almeno dal 2020 stando ai mi piace lasciati sul profilo di lei da parte dell’ormai ex di Belen Rodriguez. In precedenza i like erano alquanto sporadici, per poi divenire più frequenti quest’anno.

Sul profilo ufficiale di RTL 102.5, però, ecco arrivare un commento a sorpresa, anzi due. Il primo è quello di ilmenestrelloh, che si è limitato a quattro semplici parole. Nel vedere la foto della ragazza condivisa sui social, ha detto: “Ma non è lei”.

Ciò ha una doppia valenza. Da una parte tenta di smentire le parole di Parpiglia e dall’altra conferma come una fidanzata vera e propria esista eccome. Ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico, però, è la risposta di Stefano De Martino: “Menestrello-Parpiglia 1-0”. Tutto ciò ha molto divertito i fan nella sezione commenti, che ora attendono ulteriori sviluppi di questa vicenda.