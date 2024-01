Fonte: IPA Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Da qualche settimana non si parla d’altro che dei tradimenti di Stefano De Martino. Nel salotto di Domenica In, Belen Rodriguez ha raccontato la sua verità, aprendo un dibattito che si protrae ancora oggi. Un nome, in particolare, è finito al centro della polemica: Alessia Marcuzzi. E se da una parte rivangare il passato è abbastanza inutile, dall’altra – purtroppo – la narrazione vuole far ricadere tutte le colpe sulla Marcuzzi, assolvendo in qualche modo De Martino. La risposta della conduttrice? Si mostra in costume e ignora qualsiasi critica. E Gabriele Parpiglia, invece, fa chiarezza sui dettagli della liaison.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, i dettagli della liaison: parla Gabriele Parpiglia

Da quando Belen Rodriguez ha confermato di essere stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, tutti si sono chiesti: come è andata davvero? A spiegare tutto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che in un reel condiviso da Rtl 102.5 ha aggiunto ulteriori dettagli.

“È successo questo, che durante la pandemia il figlio di Stefano e Belen, ovvero il piccolo Santiago, stava giocando col tablet del papà. In quel momento Belen prese il tablet, avrebbe trovato dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Quando ci sarebbe stata la liaison Stefano era all’Isola dei Famosi, faceva l’inviato ed era tornato con Alessia, in quel periodo però Stefano non stava con Belen ma lei era sposatissima con Paolo Calabresi. Sarebbe successo quando non stava con Belen. Belen ha veramente indagato, perché io lo sapevo, ha parlato veramente con 12 ragazze, poi realmente lei si è voluta fermare perché quando ha iniziato sui social a mandare dei messaggi molte di queste ragazze le hanno scritto.”

Alessia Marcuzzi ignora le critiche: la foto su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente lasciati. Stavolta, per sempre (salvo colpi di scena praticamente impossibili). Dopodiché, la Rodriguez si è mostrata quasi subito insieme al nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Si è mormorato a lungo dei presunti tradimenti di De Martino, senza però alcuna prova. Fino a quando la Rodriguez non li ha confermati a Domenica In, nel salotto di Mara Venier. Su Instagram, ha anche confermato di essere stata tradita da De Martino con Alessia Marcuzzi, sebbene la sua verità non coincida con quella di Parpiglia.

Ad avere lanciato l’indiscrezione del tradimento è stato Dagospia in prima battuta (così come Alessandro Rosica stesso, con cui la Rodriguez si è scusata): ora, c’è un riscontro ufficiale. Ripreso anche da Chi, che ha spiegato come sarebbe nata la simpatia tra De Martino e la Marcuzzi. La liaison, infatti, sarebbe iniziata esattamente nel 2018, quando la Marcuzzi era ancora legata a Paolo Calabresi, l’ex marito che ha sposato nel 2014. La Rodriguez, invece, avrebbe scoperto tutto nel 2020, in pieno lockdown.

La reazione della Marcuzzi? Unica, se così possiamo dire: è perfettamente inutile replicare, intestardirsi, ma soprattutto cercare di nascondersi. Su Instagram, si mostra in costume – ed è meravigliosa – durante la sua vacanza alle Maldive. Il suo 2024 inizia all’insegna del relax, del mare, lontana da qualsiasi critica: non ha nessuna intenzione di cedere alla narrazione del gossip, né di rinunciare ai social. Chiara Ferragni docet, del resto.