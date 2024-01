Fonte: Getty Images Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è al centro di quello che si può definire il gossip del momento. La conduttrice televisiva, infatti, è parte di un triangolo amoroso davvero noto a tutti. Da molto tempo, infatti, giravano dei rumors su una sua presunta liason con Stefano De Martino, sempre smentita. Di recente, però, Belen Rodriguez è uscita allo scoperto e ha confermato con una mossa social la scappatella dell’ex marito con l’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi.

Un gossip che ha fatto il giro di tutte le pagine dei giornali e sembra aver travolto anche la conduttrice televisiva. Di recente, infatti, Alessia Marcuzzi ha postato un video sul suo account Instagram ufficiale, che ha ricevuto diversi commenti negativi, che facevano riferimento proprio al gossip del momento.

Alessia Marcuzzi, le critiche dopo la confessione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno diviso nuovamente le loro strade prima della scorsa estate. I due ex coniugi, infatti, sono sembrati sempre più distanti e, nel corso dell’estate, è arrivata la conferma della loro rottura. La conduttrice televisiva, visibilmente dimagrita, ha dato l’impressione di vivere una profonda crisi, che poi è stata confermata dalla stessa nel corso delle recenti interviste. Belen Rodriguez ha sofferto di depressione ma è riuscita a guarire anche grazie all’aiuto di Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato.

La presentatrice televisiva ha trovato, quindi, una nuova dimensione con l’imprenditore bresciano e, dopo un cambio di look, ha deciso di cominciare a rivelare a tutti delle verità che teneva nascoste. Infatti Belen Rodriguez ha attaccato sui social l’ex fidanzato Antonino Spinalbese, accusandolo d’essere poco presente nella vita di Luna Marì. In seguito, la conduttrice televisiva, rispondendo a un commento su Instagram ha anche confermato il feeling speciale tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

La conduttrice televisiva, dal canto suo, non è intervenuta sulla questione, continuando a condividere tranquillamente dei contenuti sui social network. Ma, sotto il sul ultimo video non sono mancate le critiche. Alessia Marcuzzi, infatti, ha postato un video in cui si preparava davanti allo specchio con sottofondo il brano Perhaps Perhaps Perhaps di Doris Day. Nel filmato si vede la presentatrice tv passarsi il rossetto. Sotto al post, molti utenti hanno fatto riferimento al gossip che la lega a Stefano De Martino: “Mi sei proprio scaduta! Belen è la numero 1, non puoi competere”, “È più bella Belen” e ancora “Scaduta tantissimo”.

Marcuzzi – De Martino, i dettagli del gossip

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si trovano al centro del gossip dopo che Belen Rodriguez ha voluto confermare la loro liason. La relazione speciale tra i due era stata svelata in passato da Alessandro Rosica ma la showgirl argentina ha rivelato di non aver mai creduto alle parole dell’esperto di gossip, che, adesso, ringrazia. Secondo l’Investigatore social, i due avrebbero avuto una liason nel periodo in cui l’ex ballerino era l’inviato dell’Isola dei Famosi e non era legato a Belen Rodriguez. La conduttrice televisiva, invece, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata in quel periodo sposata con Paolo Calabresi.

Tra i tanti commenti negativi, non mancano, però, gli utenti che sostengono la conduttrice televisiva, in questo periodo complicato: “Sei sempre la più bella e intramontabile”.