Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è uno delle donne dello spettacolo italiano più amate dalle donne e dagli uomini. La conduttrice televisiva, infatti, è apprezzata dal grande pubblico per la sua bellezza unica, che ha, da anni, conquistato i cuori degli italiani. Ma la presentatrice tv argentina è amata dai telespettatori italiani anche per la sua ironia e la sua schiettezza. Da sempre fonte d’ispirazione per molti suoi ammiratori, Belen Rodriguez ispira con i suoi look moltissime donne.

Di recente, in previsione delle festività natalizie, la showgirl ha deciso di cambiare la sua chioma, sfoggiando non sono una nuova colorazione, ma anche una piega inedita che ha ulteriormente acceso la sua bellezza formidabile.

Belen Rodriguez, la chioma piena di luce

Belen Rodriguez sembra rinata, dopo un periodo davvero complicato. Infatti, l’anno che sta per concludersi è stato davvero uno dei più difficili per la conduttrice televisiva, che ha affrontato la dolorosa separazione dal marito Stefano De Martino. Prima dell’estate, infatti, sono cominciate a circolare le voci di una possibile crisi tra la showgirl e l’ex ballerino di Amici. I rumors si sono fatti sempre più insistenti nello scorrere dei mesi, fino a diventare una dolorosa certezza.

Dopo questo difficile momento, Belen Rodriguez è sembrata sempre più in crisi e dimagrita, ma a illuminare la sua vita è arrivato il nuovo fidanzato della conduttrice televisiva, Elio Lorenzoni. L’imprenditore, amico di lunga data della star della televisione italiana, ha cominciato a fare coppia fissa con Belen Rodriguez, che è sembrata, subito rinata. Come per rappresentare fisicamente questa nuova luce presente nella sua vita, la conduttrice televisiva ha deciso di cambiare il colore dei suoi capelli.

Infatti, Belen Rodriguez ha schiarito la gradazione mora dei suoi capelli, illuminandoli con dei “raggi di sole”. La showgirl argentina ha condiviso il suo nuovo aspetto sui social, completando il post con una chiara didascalia: “Un raggio di sole per me”.

Belen Rodriguez, il look conquista gli ammiratori

Belen Rodriguez ha deciso di cambiare il look dei suoi capelli. Come già fatto da Ilary Blasi, che è passata da bionda a castana, anche la showgirl argentina ha cambiato la tonalità dei suoi capelli, schiarendola un po’. In particolare, la conduttrice televisiva ha scelto d’effettuare, per le sue prossime feste natalizie, uno shatush alla sua chioma. Il suo naturale castano, quindi, è stato schiarito nelle punte verso la colorazione bionda.

La nuova sfumatura dei capelli di Belen Rodriguez ha impressionato positivamente gli ammiratori della conduttrice televisiva che hanno commentato positivamente il cambio di look: “Sei un raggio di sole”. Molti fan della star delle televisione italiana hanno affermato che la nuova colorazione della chioma della conduttrice tv la ringiovanisca: “Molto più bella Chiara… Sembri la Belen di 10 anni fa” e ancora “Oh mamma ! Come dieci anni fa, bella da morire seiii”.

Belen Rodriguez ha schiarito la tinta dei suoi capelli in vista delle feste natalizie. Ma questo non è l’unico cambio di look che ha presentato di recente ai suoi ammiratori. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto di lasciare la sua piega liscia per delle beach waves da urlo. Anche questo cambiamento è stato molto apprezzato dagli utenti del web: “Quando una ha questa bellezza, sta bene liscia riccia bionda rossa mora” e ancora “Con i capelli mossi così sei strepitosa”.