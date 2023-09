Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo davvero particolare. La showgirl argentina, infatti, sta affrontando dei cambiamenti importanti, sia in campo amoroso, che in quello lavorativo. Dopo aver lasciato Mediaset, in questo momento, non è presente in nessun programma televisivo. Alla novità professionale si è aggiunta quella personale, con una nuova chiacchieratissima separazione da Stefano De Martino. I due hanno deciso di separarsi (ancora una volta) e la showgirl argentina sta vivendo un nuovo amore con Elio Lorenzoni.

Nelle ultime foto postate sul suo account Instagram ufficiale, Belen Rodriguez, a detta soprattutto dei suoi fan, appare piuttosto dimagrita e, questo, ha suscitato parecchia preoccupazione. A rendere questo settembre ancora più turbolento per la showgirl è stata la mancata partecipazione al programma di Alessandra Cattelan Stasera C’è Cattelan, che ha scatenato “le ire” del conduttore. Si apre però uno spiraglio di luce per Belen: a intervenire in suo difesa è stata una collega stimatissima.

Belen Rodriguez non sta bene? Le foto preoccupano i fan

Belen Rodriguez ha vissuto nel corso degli ultimi mesi una nuova dolorosa separazione dal marito Stefano De Martino. I due si erano sposati nel lontano 2013, ma, da allora, per ben tre volte la coppia ha deciso di dividere le proprie strade. Il conduttore televisivo ha recentemente raccontato a Belve la sua versione sull’ultima separazione della coppia, annunciando che procederanno, nuovamente, con i documenti del divorzio.

Belen Rodriguez, dal canto suo, ha preso una lunga pausa dai social, non apparendo neanche il giorno del suo compleanno. Inoltre, le ultime foto postate dalla showgirl aveva scatenato la reazione dei suoi ammiratori, che la vedevano troppo dimagrita, come, poi, aveva ammesso la stessa showgirl. La conduttrice televisiva, infatti, aveva spiegato di aver perso 7 chili per il difficile periodo affrontato negli ultimi tempi.

Adesso Belen Rodriguez ha condiviso dei nuovi scatti sul suo account Instagram ufficiale, ma, anche queste foto recenti hanno messo in allarme i fan: “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, “Belen cosa combini?? Troppo magra di sicuro starai soffrendo cerca di riprenderti un pochino”. I sostenitori della showgirl argentina hanno notato il cambiamento evidente nel suo aspetto fisico, che collegano a un problema emotivo: “Chissà perché…ma nel vederti così magra come un pulcino, penso che tu stia elaborando un profondo dolore…magari si più fronti e guardando quest’uomo bellissimo penso che tu stia aiutando ad andare avanti, a darti forza”.

Sabrina Ferilli difende Belen

Stefano De Martino ha deciso di raccontare la sua versione sulla separazione dalla moglie in televisione. Belen Rodriguez, invece, ha scelto di disertare l’ospitata alla trasmissione televisiva Stasera C’è Cattelan di Alessandro Cattelan, in programma per la serata del 26 settembre 2023. Il presentatore televisivo, però, non ha preso bene la decisione della showgirl argentina, replicando al suo gesto con un monologo avvelenato, in cui ha messo in dubbio l’indisposizione della conduttrice.

Alessandro Cattelan, infatti, ha mostrato una storia condivisa da Belen Rodriguez e ha commentato: “Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa”.

Un attacco frontale alla conduttrice televisiva a cui ha deciso di replicare la collega Sabrina Ferilli. L’attrice, infatti, ha condiviso una storia, sul suo account Instagram ufficiale, un cui si vede un articolo che racconta la notizia del monologo di Alessandro Cattelan contro Belen Rodriguez. Il commento di Sabrina Ferilli alla faccenda è stato lapidario: “Che signore!”.