Belen Rodriguez preoccupa: “Ho perso 7 kg, mesi complicati”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per Belen Rodriguez. Al di là della narrativa social e dell’amore ritrovato con Elio Lorenzoni, che conosce da tempo, una crisi mette sempre in difficoltà. Lo ha ammesso la showgirl stessa, che non ha voluto negare il forte dimagrimento notato dai fan, che si sono – giustamente – preoccupati per la sua salute.

Belen Rodriguez: “Ho perso 7 kg, mesi complicati”

Prontissima per la Fashion Week milanese, Belen Rodriguez è stata sorpresa dai fotografi di Whoopsee giro per la città. Sin da subito, oltre al suo stile, i fan hanno notato la sua forma fisica, decisamente più smagrita rispetto a qualche mese addietro. Basti pensare che nell’estate del 2022, invece, la Rodriguez aveva ammesso di aver preso peso: “Nel frattempo ho preso 4 chili. Pure di felicità”, aveva scritto ai tempi su Instagram.

Un anno dopo, però, le cose non sarebbero più così. Anzi. “Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati, ho perso 7 kg“, ha spiegato in un commento sui social. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la showgirl ed ex conduttrice de Le Iene. Non solo ha detto addio – per la terza volta – al suo ex marito Stefano De Martino, ma ha anche rivoluzionato la propria carriera, fermandosi negli show di punta di Mediaset, tra cui Tu Sì Que Vales.

L’amore finito con Stefano De Martino

Oggi Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di Elio Lorenzoni. Ma, nei mesi scorsi, la storia con De Martino l’ha messa indubbiamente a dura prova, culminata con il loro addio. Dopo averci riprovato per la terza volta, la Rodriguez ha scelto di mettere un punto. Il motivo che ha condotto l’ex coppia a questa decisione è stato ipotizzato da Chi.

“Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva. Non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia”. Alla base di tutto, dunque, ci sarebbero gli stili di vita inconciliabili. “Belen voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale”.

Il futuro in televisione e lo stop a Mediaset

Dal punto di vista professionale, invece, sappiamo che Belen Rodriguez ha detto addio a ben due programmi di punta di Mediaset: Tu Sì Que Vales e Le Iene. Sappiamo anche che ha preso parte alla nuova stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo, il format vincente di Prime Video, insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

La showgirl ha comunque in cantiere un’ospitata in Rai, almeno in base a quanto riportato da Leggo. “Secondo l’indiscrezione delle ultime ore, al tavolo delle proposte si sarebbe aggiunta un’ulteriore sedia, quella della Rai”. Amedeo Venza ha aggiunto che proprio la Rodriguez avrebbe ricevuto una proposta di lavoro in Rai, sia come protagonista che come ospite di alcuni programmi (tra cui Stasera C’è Cattelan). Non rimane, dunque, che attendere il suo ritorno in televisione. Sperando che possa ritrovare totalmente la sua serenità, al di là delle luci dei riflettori. Intanto, ha assicurato che, per recuperare i kg persi, “sto mangiando come una pazza”.