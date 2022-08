Belen Rodriguez, la foto ironica su Instagram: “Ho preso 4 kg. Pure di felicità”

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Dobbiamo dare atto a Belen Rodriguez di essere una delle (poche) donne a riuscire a prendersi con una dose generosa di ironia. Lo ha fatto di nuovo, senza nascondersi e soprattutto senza imbarazzo. Su Instagram, ha condiviso uno scatto in bikini in cui è bellissima, come sempre. Ma ad aver conquistato l’attenzione di tutti non è lo scatto in sé, bensì la frase che ha scritto: “Nel frattempo ho presi 4 chili. Pure di felicità”. E viva la sincerità, senza falsa modestia.

Belen Rodriguez, la foto in bikini su Instagram

Il peso, che lo vogliamo o meno, è un argomento delicato, su cui ben pochi dovrebbero scrivere. Ognuno dovrebbe amarsi e accettarsi per com’è, senza preoccuparsi di qualche kg in più. A stupire tutti è stata Belen Rodriguez, perché ne ha parlato apertamente. Nessun commento da parte di altri, nessun giudizio: si è lasciata andare ai piaceri della tavola e della felicità. E ha anche rotto uno dei tabù più “pesanti” per il mondo dello spettacolo. Sì, ha preso peso. E allora ironizziamoci su, con un “viva la felicità”.

Da quando poi ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il suo ex storico, Stefano De Martino, di certo qualche preoccupazione è scomparsa dalla sua vita. Che ora sta procedendo a gonfie vele, tra amore, lavoro e famiglia. Sono mesi di pace profonda, di impegni televisivi – ha ricominciato a registrare le puntate di Tu Sì Que Vales – e di momenti da ritagliarsi con i figli, Santiago e Luna Marì.

Il periodo difficile della separazione da Antonino Spinalbese

La gioia e la felicità di Belen Rodriguez sono abbastanza recenti. Del resto, non ha avuto un periodo facile, soprattutto quando si è separata da Antonino Spinalbese. Credeva fosse “quello giusto”, il suo grande amore, l’anima gemella. Ma, alla fine, l’amore è appassito: di quel che è stato è rimasta Luna Marì, che adesso si divide tra la mamma e il papà, ed è spesso ritratta nelle foto insieme a loro (ma singolarmente). Le difficoltà non sono mancate, e neppure i giudizi altrui, tanto che è intervenuta persino mamma Veronica Cozzani a difendere la figlia.

Il futuro con Stefano De Martino: il desiderio di un altro figlio

Nel suo futuro, per il momento, c’è solo tanto amore. Chiaramente, oltre ai progetti televisivi, c’è Stefano De Martino. Questa è la seconda volta che ci riprovano, e potrebbe davvero essere quella giusta. Nessuna campana a nozze, ma il desiderio di allargare la famiglia c’è. Non lo hanno negato, anzi: Belen stessa lo ha confermato a Verissimo. Anche Stefano a Domenica In non ha escluso la possibilità di avere un secondo figlio.

Le vacanze estive hanno donato particolarmente a Belen tanto quanto a Stefano. E, sì, magari qualche kg in più c’è. Ma è il “peso” della felicità, di sentirsi liberi, di sentirsi leggeri. Senza costrizioni o cattivi pensieri. E chissà che davvero non decidano di fare quel passo in avanti tanto agognato e di dare il benvenuto in famiglia a un altro piccolo.