Belen, dopo il bacio con De Martino torna al lavoro. Il look con spacco su Instagram

Il primo bacio su Instagram di Belen Rodriguez e Stefano De Martino era quello che stavamo aspettando. Dopo mesi di scatti “rubati” e di interviste, finalmente la coppia è uscita allo scoperto anche sui social, per la prima volta insieme dopo tanto tempo. Dopo un weekend meraviglioso, trascorso per le Isole Pontine, per la conduttrice e showgirl è tempo di tornare al lavoro e registrare Tu Sì Que Vales, mostrando un look pazzesco.

Belen Rodriguez torna al lavoro: il look per Tu Sì Que Vales 9 su Instagram

Non è mai facile tornare a lavorare dopo qualche giorno di relax, ma il problema – almeno per Belen Rodriguez – non sembra presentarsi. Siamo ancora in estate, ma molti dei programmi televisivi che vedremo in autunno sono proprio registrati in questo periodo. I preparativi per la stagione del 2022/2023 sono già in corso, e la conduttrice è tornata a registrare Tu Sì Que Vales.

Belen si è diretta ancora una volta a Roma per lo show: su Instagram, ha condiviso un video di pochi secondi dove ha mostrato il look scelto. Pazzesco? A dir poco. Un abito lungo, intrecciato sulla schiena, con spacco, e di una sfumatura verde chiaro. Possiamo ammirarla nel pieno del suo splendore: ha fatto anche una sfilata per mostrare tutti i dettagli dell’abito mozzafiato, con annesso “bacio” rivolto alla telecamera alla fine.

Ed è così che, dopo una vacanza da sogno in barca con Stefano De Martino, con cui ormai è ritornata insieme – ci stanno riprovando per la seconda volta – è tempo di tornare alla realtà. Ma con una carica positiva in più, ovviamente.

Tu Sì Que Vales 9, le anticipazioni: cosa sappiamo

Le riprese della nona edizione del talent show sono iniziate, e proprio in occasione del primo appuntamento lavorativo Belen ha svelato di avere contratto il Covid-19. “Stiamo per iniziare con la nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Pronta… Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte le cavolate che hanno scritto, come al solito, però, va bene, chi se ne frega”.

Tu Sì Que Vales è sicuramente atteso su Mediaset per l’autunno, perché non c’è ancora una data certa. Quel che è sicuro è il giorno della messa in onda: è uno dei programmi di punta di Canale 5 al sabato sera. Non si conoscono ancora molti dettagli della prossima edizione: il cast è stato riconfermato – il trio di conduttori composto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Riconfermato anche il banco della giuria, con Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Per quanto riguarda Albe – al secolo Alberto La Malfa – concorrente e tra i finalisti di Amici 21, potrebbe prendere il posto di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Quest’ultima potrebbe non prendervi parte a causa di impegni professionali. Quel che è certo è che, con le anticipazioni di Belen su Instagram, sicuramente i look lasceranno senza fiato.

