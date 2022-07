Perché Belen Rodriguez è sparita dai social (e non c’entra De Martino)

Al “popolo dei social” non scappa mai nulla, e l’assenza prolungata di Belen Rodriguez da Instagram ha alimentato diverse ipotesi, che la conduttrice ha prontamente smentito. Il suo allontanamento dal web, infatti, è dovuto al Covid, che ha contratto nelle scorse settimane: nessun fraintendimento o “rottura” con Stefano De Martino né presunti litigi con Antonino Spinalbese, come invece aveva riportato la cronaca rosa nei giorni scorsi.

Belen Rodriguez, perché è sparita da Instagram

La salute deve sempre venire prima di tutto, e non sempre c’è la possibilità di dedicarsi ai social, in particolare in determinate occasioni. Lo sa bene Belen Rodriguez, che si è ritrovata a spiegare il motivo della sua assenza su Instagram con delle storie. “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva: è stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”.

Naturalmente, sono state tante le ipotesi sul suo allontanamento: c’è chi aveva menzionato una possibile crisi con Stefano De Martino, con cui è ritornata a fare coppia dopo Natale. Ma non solo: impossibile non citare Antonino Spinalbese e la sua probabile partecipazione al GF Vip 7, che non ha di certo reso felice la Rodriguez, preoccupata che lei e sua figlia possano essere menzionate in diretta televisiva.

Le ipotesi sulla crisi con Stefano De Martino

“Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito”. Ritornata al lavoro – al momento sta registrando la nuova edizione di Tu Sì Que Vales – Belen ha voluto mettere un punto a tutte le indiscrezioni, soprattutto a quelle legate a Stefano De Martino.

Da qualche mese, la coppia ormai ci sta riprovando (per la seconda volta): sono felici insieme, di essere ritornati ad amarsi, di trascorrere dei momenti preziosi in famiglia. No, non c’è nessuna nuvola “nera” all’orizzonte: anzi, Stefano e Belen ormai sembrano aver consolidato il loro legame, per la felicità di Santiago. Entrambi hanno rimesso la fede al dito, segno che la promessa d’eternità che si sono giurati non è stata dimenticata.

I malumori per Antonino Spinalbese e il suo ingresso al GF Vip 7

La Rodriguez, spiegando su Instagram i motivi della sua assenza, non ha menzionato direttamente né Antonino né Stefano. Tuttavia, il riferimento alle notizie condivise negli ultimi tempi è piuttosto chiaro. Inoltre, non è la prima volta che Belen si sfoga su Instagram. Già nello scorso mese aveva condiviso un post piuttosto diretto, scrivendo solo “Bla, bla, bla, bla”, e riferendosi in particolare alla vicenda del suo ex e papà della figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese.

La conduttrice non apprezza molto l’idea che alcuni dettagli della sua vita privata possano essere mostrati in diretta al GF Vip 7, così come che si possa parlare della figlia Luna, che vuole proteggere a ogni costo. Nonostante Belen faccia parte del mondo dello spettacolo, ci sono degli aspetti che preferisce tenere privati, come è giusto che sia: la vita sentimentale, la famiglia. Pensiamo persino alla sua relazione con Stefano: mesi di “scatti rubati”, prima di avere l’ufficializzazione.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.