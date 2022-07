Belen e Stefano in crisi? La foto di De Martino che mette a tacere le indiscrezioni

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Quando una coppia del mondo dello spettacolo è tanto seguita, amata (e perché no, invidiata), le voci di crisi si rincorrono alla velocità della luce. È quello che è successo (anche) a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che non smettono di attirare su di loro le attenzioni degli appassionati di gossip. Eppure, è bastata una foto del conduttore pubblicata sui social per mettere a tacere ogni indiscrezione sulla coppia più chiacchierata del momento.

Belen e Stefano, le voci di crisi (già smentite)

Negli ultimi giorni voci di crisi e presunte difficoltà nel rapporto avevano investito la coppia formata da Belen e Stefano De Martino. La bella showgirl argentina infatti è stata lontana dai social nell’ultima settimana. E così gli appassionati di gossip non avevano potuto fare di notare che si trattava di una mossa sospetta per la Rodriguez, sempre molto attiva su Instagram.

Pare però che si sia trattato di un semplice “detox” social, un modo per staccare e dedicarsi totalmente alla sua famiglia, con la quale sta trascorrendo giornate all’insegna del relax e della spensieratezza. Giochi e risate in piscina, coccole con i bimbi e tanto divertimento stanno animando le giornate di Belen, che però nelle ultime storie non ha mai mostrato il suo Stefano (se non per qualche dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti).

Ma a far crescere la curiosità attorno alla coppia era stato anche un altro episodio, che ha sollevato un vero e proprio polverone e non ha fatto che alimentare i pettegolezzi. È stato il cantante Mika a scatenare le voci su un presunto distacco tra la Rodriguez e De Martino, quando sul palco del Tim Summer Hits ha fatto un commento sul conduttore e Andrea Delogu. “Siete una bella coppia – ha dichiarato l’ex giudice di X Factor – ma lo dico in senso romantico”. I diretti interessati hanno reagito con un po’ di imbarazzo, visto che i due sono legati da una bella amicizia ma si è spesso parlato di un flirt (sempre smentito).

A mettere a tacere ogni indiscrezione però è stato proprio lo stesso Stefano, che per la prima volta da quando è ricominciata la storia con Belen, ha postato tra le storie di Instagram uno scatto che lascia poco spazio ai dubbi.

Fonte: Instagram

Stefano, la foto che mostra tutto l’amore per Belen

È bastata una semplice foto al tramonto per dimostrare che tutto procede a gonfie vele tra Belen e Stefano. Il conduttore infatti ha voluto mettere a tacere ogni pettegolezzo riguardo al loro amore, postando un bellissimo scatto della showgirl.

A far ancor più rumore è che la bella argentina appare di nuovo tra le storie di Instagram del suo amato per la prima volta, dopo più di un anno e mezzo. Una foto romantica di lei in riva al mare mentre si tocca dolcemente il viso, oscurato dalla luce del tramonto, immortalata dalla persona di cui è innamorata alla follia, a giudicare dal suo sguardo. E se non è questa la prova del loro amore…