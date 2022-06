Belen e Stefano, il nuovo giuramento d’amore è una promessa per la vita

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Sono trascorsi sei mesi da quando le prime voci di un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono iniziate a circolare. Sembrava impossibile: lei aveva dato alla luce pochi mesi prima Luna Marì, figlia della relazione con Antonino Spinalbese, lui era concentrato solo sul lavoro e su Santiago. Eppure durante le festività natalizie qualcosa è successo davvero e i due si sono riavvicinati. Pian piano, cercando di nascondersi e di proteggere quel tentativo di riunirsi da interferenze esterne e dai paparazzi.

Ora, però, possiamo dirlo ufficialmente: Belen e Stefano sono di nuovo una famiglia e a confermarlo sono le foto pubblicate questa settimana su Chi, che è riuscito a immortalare un bacio tra i due dal significato profondo.

Stefano e Belen, il gesto che rappresenta un nuovo giuramento

Lo scorso fine settimana Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono concessi una gita fuoriporta nei pressi di Bergamo con il figlio Santiago. I due si sono fermati all’agriturismo Ferdy, particolarmente noto tra i vip e frequentato spesso da altre coppie celebri con bambini, come Chiara Ferragni e Fedez. Durante la giornata la showgirl e il conduttore hanno avuto modo di rilassarsi, tra una passeggiata in mezzo alla natura e una panchina con vista sugli animali della fattoria, ma hanno anche fatto una cosa che finora avevano evitato: baciarsi di fronte al figlio Santiago.

Un gesto spontaneo, che per molti può non significare nulla, ma che, visti i trascorsi tra i due, rappresenta un vero e proprio giuramento d’amore, la conferma che il periodo di prova è finito e che Stefano e Belen sono di nuovo una famiglia. Un bacio di fronte al figlio è infatti quanto di più intimo possa esserci per sugellare la ritrovata sintonia, un messaggio anche per Santiago, che dopo le due separazioni dei genitori certo non meriterebbe un’altra illusione.

Belen e Stefano di nuovo insieme, le tappe del loro (infinito) amore

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” è la strofa di una famosissima canzone di Antonello Venditti, Amici mai, spesso usata – e abusata – quando si parla di ritorni di fiamma. In questo caso però si rivela azzeccatissima e descrive perfettamente il legame che unisce Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Un amore nato dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi nel 2012, sfociato nelle nozze l’anno successivo e coronato con la nascita di Santiago, sempre nel 2013. Nel 2015, poi, l’annuncio della separazione (la prima). Negli anni che sono seguiti entrambi hanno avuto altre relazioni: Belen, in particolare, è stata legata ad Andrea Iannone dal 2016 al 2018. Poi, nel 2019, l’inatteso ritorno di fiamma con Stefano, con cui non erano mai state firmate le carte definitive del divorzio.

Insieme Belen e Stefano hanno trascorso anche il lockdown del 2020, salvo poi lasciarsi improvvisamente pochi mesi dopo, pare per un tradimento di lui. È così che la showgirl si avvicina all’hairstylist Antonino Spinalbese, con cui lo scorso luglio ha avuto la seconda figlia, Luna Marì. Già a novembre, però, si parlava di crisi tra i due, confermata poi quando a Capodanno Belen è partita da sola con un’amica e al suo ritorno, ad attenderla in aeroporto, c’era Stefano.

Sono seguiti mesi di avvistamenti e mezze conferme, come quella della showgirl a Le Iene, fino al gesto più eloquente: entrambi hanno ripreso a indossare la fede nuziale. Ora il bacio sancisce definitivamente la reunion.