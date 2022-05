Belen e Stefano, weekend in famiglia. E la foto di De Martino dice tutto

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’ennesimo weekend in famiglia. Una piccola fuga d’amore, di relax, passando il tempo insieme in mezzo al verde. Ormai, il ritorno di fiamma è più che ufficiale: ciononostante, manca ancora la foto di coppia. Ma uno scatto ha catturato l’attenzione, ed è di De Martino: uno scorcio in cui sono presenti Belen e Santiago, mamma e figlio. Scene di ordinaria tranquillità, di attimi preziosi da vivere con i propri affetti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il weekend in famiglia

Per Belen e Stefano, la famiglia è tutto, ed è sempre stato così. Il tempo da dedicare ai figli non può mai mancare, e spesso la coppia si è ritagliata dei giorni per sé, staccandosi da tutto, come durante la festività di Pasqua, o ancora per il fine settimana che hanno passato a Napoli, proprio sulla barca di De Martino. Ormai, è da qualche mese che la coppia ci starebbe riprovando: il Natale insieme, e come dimenticare quando Stefano è andato a prendere all’aeroporto Belen a gennaio?

La località è un segreto: non sappiamo dove stanno trascorrendo il weekend. Ma con loro è presente Santiago, mentre Luna Marì si trova con il papà, Antonino Spinalbese. Quel che possiamo vedere dalle foto è che si trovano nel giardino di una villa: le temperature, ormai più che gentili, concedono un vero e proprio sprazzo d’estate, e Belen è in bikini, mentre Santiago sta giocando con il pallone.

La paura della sovraesposizione

Perché manca ancora una foto di coppia ufficiale? Perché Stefano e Belen non hanno ammesso di essere tornati a frequentarsi in modo regolare? Si suppone che sia per colpa della sovraesposizione, che già una volta ha causato loro non pochi problemi. Il desiderio di tenere per sé il riavvicinamento è del tutto sensato: l’amore è tornato, o magari non se n’è mai andato.

Ma in ogni caso si stanno tenendo ben lontani dalle luci dei riflettori, che naturalmente possono causare screzi. Anche durante le interviste che la coppia ha rilasciato, non hanno mai voluto rispondere alle domande sul loro ritorno. Ed è giusto così. Gli amori vanno protetti, anche quelli “vip”, che possono subire notevoli ripercussioni a causa dell’accanimento mediatico.

La foto di Stefano a Belen e Santiago

Belen Rodriguez, che stiamo vedendo alla conduzione de Le Iene negli ultimi mesi, non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia unita, legata da un affetto familiare forte, in grado di resistere alle tempeste e alle intemperie. Nonostante tutto, come gli amori che sono venuti dopo la separazione da Stefano, per la seconda volta ha scelto di riprovarci. E la foto che De Martino ha immortalato mostra decisamente una serenità ritrovata: il figlio Santiago, Belen insieme a lui. Quegli attimi preziosi in famiglia che si ricorderanno per sempre. Chissà se, prima o poi, faranno un annuncio ufficiale, o magari terranno ancora questo sentimento per loro. Di certo, la fiamma arde più che mai e non è più solo un’indiscrezione.