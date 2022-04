Belen e Stefano De Martino insieme per Pasqua, famiglia riunita all’Isola di Albarella

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a far parlare di loro da qualche mese con il possibile ritorno di fiamma che, per quanto possa sembrare una certezza, a conti fatti non lo è ancora perché nessuno dei due ha confermato o smentito la situazione attuale: per il giorno di Pasqua, però, la showgirl e il conduttore hanno deciso di passare il tempo in famiglia in una location davvero speciale.

Belen e Stefano De Martino, Pasqua in famiglia

I social mentono raramente, soprattutto quando ci sono video e foto a confermare i fatti: Belen e Stefano De Martino hanno passato la Pasqua insieme, nonostante non ci siano foto di famiglia a testimoniarlo; non hanno fatto in modo che sembrasse un segreto, comunque, perché sia la showgirl argentina e sia l’ex ballerino di Amici hanno pubblicato sui rispettivi social le stesse foto e ripreso la stessa location.

Già nelle ore precedenti era ben chiaro che Belen Rodriguez non dovesse passare la Pasqua con la sua solita compagnia; sua sorella Cecilia, infatti, è approdata in Puglia con il fidanzato Ignazio Moser, e nelle sue storie è comparsa la migliore amica di Belen, Patrizia Griffini, la quale manifestava tristezza per l’assenza della showgirl che di solito è sempre presente al suo fianco.

Belen infatti era impegnata in altro modo, all’Isola di Albarella in provincia di Rovigo, pronta per passare una Pasqua in famiglia e in totale relax nel verde e con la piscina. Al suo fianco questa volta Stefano De Martino, ma nessuno dei due ha ripreso l’altro in foto o video nonostante non sia stato difficile capire che fossero insieme; con loro il figlio Santiago De Martino e la piccola Luna Marì, secondogenita di Belen che ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese. Una Pasqua totalmente in relax e in famiglia, quindi, e chissà se prima o poi decideranno di confermare definitivamente un ritorno di fiamma.

Belen e Stefano, il ritorno di fiamma

L’ultimo commento da parte di uno dei due sul possibile ritorno di fiamma è stato quello di Stefano De Martino a Verissimo, che però non ha soddisfatto appieno la curiosità delle persone che vorrebbero rivederli insieme definitivamente.

De Martino però è stato abbastanza chiaro, e ciò che è trapelato dalle sue parole a Silvia Toffanin è che vogliono proteggere il più possibile anche il piccolo Santiago dall’enorme clamore mediatico che scatenerebbe una conferma del loro ritorno di fiamma. Sarebbe stato facile smentire, ma Stefano non lo ha fatto e ha solo voluto evitare di parlarne durante l’intervista: “Ho una sana abitudine da anni a non parlare di queste cose perché ho capito che per tutelare i miei affetti, compreso mio figlio, conviene non aggiungere altro a ciò che scrivono le persone. Dato che si scrive tanto, io glisserei e andrei avanti. Semplicemente perché credo non sia salutare alimentare questo tipo di notizie”, ha spiegato durante l’intervista.

Per quanto loro cerchino di parlarne il meno possibile, però, è inevitabile che gli altri parlino di loro: dopotutto sono stati una delle coppie più amate, e a volere un loro ritorno di fiamma sono in tantissimi soprattutto ora che si è riaccesa una speranza.