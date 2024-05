Stefano De Martino, flirt con l’ex Gilda Ambrosio? Lui risponde

Fonte: IPA Stefano De Martino

Nelle ultime settimane si è sentito molto parlare di Stefano De Martino, sia per il suo futuro in Rai dopo l’addio di Amadeus, sia per via dei suoi reali o presunti flirt. Il conduttore ed ex di Belen Rodriguez, infatti, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata il più lontano possibile dai riflettori, non ottenendo sempre il risultato sperato. Qualche tempo fa, infatti, una storia su Instagram aveva acceso le voci su un possibile riavvicinamento con Gilda Ambrosio, ex fiamma di Stefano. Oggi, lui ha deciso di chiarire la sua situazione sentimentale.

Stefano De Martino, flirt con l’ex Gilda Ambrosio?

Terminata l’edizione di Stasera tutto è possibile e pronto per i nuovi progetti in Rai, Stefano De Martino prova a godersi un po’ di tranquillità. Una speranza che pare essere più complicata del previsto, considerando gli ultimi gossip in circolazione riguardanti la sua vita privata. Complice qualche storia che il ballerino e conduttore ha pubblicato nell’ultimo periodo in cui è lo si vedeva presenziare a un evento di The Attico, il brand di moda Gilda Ambrosio, sua ex fidanzata, e Giorgia Tordini.

Da quel momento in tanti si sono chiesti se tra i due si fosse riaccesa la passione: un rumors alimentato anche da qualche avvistamento dei due nei mesi precedenti. Oggi, però, Stefano ha deciso di chiarire senza mezzi termini la sua situazione sentimentale. In viaggio in treno verso Milano, il conduttore Rai ha dedicato un po’ di tempo a rispondere alle domande di alcuni follower. Tra un consiglio di lettura e una domanda sui tatuaggi, un utente ha chiesto se fosse single. Lui, con la sua solita dose di ironia, ha risposto con un bel pollice in altro:“Sì per legittima difesa”.

Non è chiaro se questa risposta sia una frecciatina non così velata a Belen, storica storia d’amore di Stefano ormai giunta (forse) davvero al capolinea. Certo è, che questo spegne ufficialmente ogni tipo di gossip riguardo a un possibile riavvicinamento amoroso con Gilda Ambrosio con cui, probabilmente, Stefano ha mantenuto una solida amicizia.

La relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Nonostante sia ormai stata smentita dal diretto interessato, la possibilità che tra lui e Gilda fosse nato qualcosa era tutt’altro che impossibile. I due, infatti, hanno avuto una relazione subito dopo la prima separazione da Belen, con tanto di tira e molla fino al 2020. Una storia che, forse, non è da qualificarsi come importante, ma comunque più duratura dei tanti flirt attribuiti al ballerino.

Lo aveva chiarito lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia nel 2018: “Per me è una figura di riferimento molto importante. Non c’è una definizione. La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro.”

Importante o no, certo è che oggi per Stefano non sembra esserci spazio per una nuova storia d’amore, e non importa quanti flirt possano attribuirgli (ultimo quello con Luciana Montò). Lui è single per legittima difesa, almeno per ora.