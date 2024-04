Stefano De Martino è tra i conduttori più amati: giovane, professionista, in grado di tenere il palco, e senza nemmeno troppe difficoltà. Di lui conosciamo tutto, nel bene e nel male, perché, al di là del suo lavoro, abbiamo chiacchierato spesso dei suoi amori – veri o presunti – come Emma Marrone, Belen Rodriguez e, non ultimo, il flirt (smentito) con Bianca Guaccero. Una (lunga) lista di ex, di flirt, di fiamme: tra verità e smentite, ripercorriamo la vita sentimentale del conduttore.

L’amore con Emma Marrone

Fonte: IPA

Galeotto fu Amici, perché proprio da lì è cambiato tutto per Stefano De Martino. Non è arrivata solamente la fama, ma si è snodato un percorso che lo ha portato a dov’è oggi: conduttore Rai, con storie importanti alle spalle, “pupillo” di Maria De Filippi. Di strada ne ha fatta, e l’amore non è mai mancato nella sua vita. Uno dei legami più speciali? Quello con Emma Marrone. L’amore è nato ad Amici, ed è durato per ben tre anni. Nonostante l’addio turbolento, tra voci di crisi, il presunto flirt con Giulia Pauselli e l’arrivo di Belen Rodriguez nella vita del ballerino, con Emma è rimasto un meraviglioso rapporto di amicizia. Come a dire: l’amore finisce, ma per fortuna il bene non sempre.

La lunga storia con Belen Rodriguez

Fonte: IPA

Come anticipato, Amici è stato catartico per Stefano De Martino. Perché è qui che, oltre ad avere conosciuto Emma Marrone, ha avuto il colpo di fulmine con Belen Rodriguez, ex storica. La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti: passionale, chiacchierata, piena di colpi di scena, come si suol dire. L’incontro avviene nel 2012. La frequentazione, alla fine, viene ufficializzata, e da lì ne consegue un tira e molla infinito, con tanto di matrimonio e la nascita dell’amatissimo figlio Santiago. Nel corso degli anni, Stefano e Belen ci hanno riprovato più volte a far funzionare le cose, ma senza successo.

L’affaire con Alessia Marcuzzi

Fonte: IPA

“Il loro flirt è iniziato nel 2018, quando lei era sposatissima con Calabresi“, racconta il giornalista Gabriele Parpiglia. Ma i due “hanno sempre negato tutto, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito”. In realtà, Stefano De Martino ha smentito il flirt con Alessia Marcuzzi, con cui invece c’è un bel rapporto d’amicizia. Ma, stando ai retroscena e alle indiscrezioni, tra i due sarebbe successo qualcosa durante la Pandemia di Covid-19.

I flirt, veri o presunti: da Mariacarla Boscono a Bianca Guaccero

Come anticipato, nonostante la piena vita sentimentale, Stefano De Martino è piuttosto riservato e ha sempre preferito mettere un punto ai flirt, veri o presunti. Lo stesso è accaduto per la storia con Gilda Ambrosio: “Per me è una figura di riferimento molto importante”, questa la dichiarazione risalente al 2018. Dopo la storia con la Rodriguez, in effetti, non ci sono state molte fidanzate “ufficiali”.

Nel 2021, per esempio, si è diffusa la notizia di un presunto flirt tra il ballerino e la super top model Mariacarla Boscono. Ai tempi, sono stati sorpresi dai fotografi di Chi: avrebbero trascorso alcuni giorni in Trentino Alto-Adige, ma niente baci o effusioni in pubblico. C’è poi il flirt con Chiara Celsi, mai confermato né smentito. Sempre nel 2021, Stefano De Martino è stato immortalato con Paola Di Benedetto: anche in questo caso, non c’è mai stata l’ufficializzazione. Nel 2024, Bianca Guaccero ha smentito il flirt con Stefano De Martino: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.