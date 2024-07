Stefano De Martino assente al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser: il vero motivo

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato uno dei grandi assenti al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser. In molti si sono chiesti perché il conduttore partenopeo, ex marito della sorella della sposa, non fosse presente nel giorno del suo sì: alcuni hanno parlato di un rapporto non idilliaco tra Stefano e Cecilia, ma le motivazioni dell’assenza sarebbero altre.

Stefano De Martino, perché non era al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie lo scorso 30 giugno nel corso di una bellissima cerimonia a Villa Medicea La Fernanda di Carmignano (Prato). All’evento hanno preso parte diverse celebrità, tra cui Giulia De Lellis, Tony Effe e alcuni volti noti del GF VIP. In molti, tuttavia, hanno notato l’assenza di Stefano De Martino, ex marito della sorella della sposa che a lungo ha frequentato la famiglia Rodriguez.

Perché il conduttore campano non era presente nel gran giorno dell’ex cognata? Le indiscrezioni a riguardo sono molteplici. Secondo il Corriere della Sera De Martino sarebbe stato impegnato, in quegli stessi giorni, con questioni lavorative non meglio specificate. Voci smentite in parte dal diretto interessato, che dai suoi social ha fatto sapere di essere in realtà in partenza per una meta lontana dall’Italia: ad attenderlo, non ci sarebbero impegni professionali, ma le tanto agognate vacanze prima del ritorno in tv.

Stefano De Martino, in che rapporti è con Cecilia Rodriguez

In molti avevano ipotizzato che l’assenza di Stefano De Martino nel giorno del matrimonio di Ignazio e Cecilia fosse dovuta ad una relazione non proprio idilliaca con l’ex cognata. D’altro canto, l’ultima rottura con Belen Rodriguez non si è consumata in modo pacifico, ed i due non sono rimasti in buoni rapporti. A confermare in parte questa teoria, è stata anche Deianira Marzano.

“Grande assente al matrimonio di Cecilia l’ex cognato Stefano De Martino, non invitato perché pare che i due non andassero d’accordo” ha scritto l’esperta di gossip. Insomma, il conduttore campano non avrebbe neppure ricevuto l’invito per la cerimonia, a testimonianza del fatto che la rottura con la famiglia della ex moglie è ormai insanabile.

Il futuro professionale dell’ex volto di Amici

Stefano De Martino può comunque consolarsi con il lavoro, che lo vedrà il prossimo anno alle prese con molti progetti. La Rai ha infatti stipulato con lui un contratto pluriennale (si vocifera di 8 milioni di euro totali): “Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione” hanno fatto sapere da Viale Mazzini.

L’ex ballerino sarebbe in lizza per la conduzione di Affari Tuoi dopo il trasferimento di Amadeus a Discovery, e dovrebbe tornare anche con lo show Stasera tutto è possibile. Secondo ulteriori fonti, invece, a De Martino sarebbe andata anche l’opzione Festival di Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti, che tornerà al timone della kermesse nel 2025 e nel 2026. Insomma, si annunciano grandi successi.