Ignazio Moser senza filtri. L’ex ciclista, ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, ex marito della cognata Belen Rodriguez. E soprattutto del suo matrimonio con Cecilia Rodriguez, arrivato dopo una lunga relazione sbocciata davanti alla telecamere. E il figlio di Francesco Moser non ha avuto remore a svelare i dettagli più scomodi, parlando addirittura delle buste ricevute alle sue nozze, celebrate lo scorso giugno.

Le parole di Ignazio Moser su Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez

Ospite del podcast Che fatica la vita da bomber, Ignazio Moser ha rivelato di avere un rapporto molto bello con Stefano De Martino, suo ex cognato. “Abbiamo un bel legame. Lui è molto bravo, talentuoso, diventerà il top. Farà Sanremo. Sa fare tutto, canta, balla, è bello e simpatico!”, ha dichiarato il marito di Cecilia Rodriguez non esitando a definire l’ex marito di Belen Rodriguez il suo presentatore preferito.

Moser ha poi ricordato l’esperienza al Grande Fratello Vip, il programma che ha inevitabilmente cambiato la vita privata e professionale di Ignazio. “Ho fatto il Grande Fratello nel 2017 e prima di entrare, essendo single, ho dato un’occhiata alle ragazze che c’erano – ha ammesso – Ho subito notato Cecilia ma lei era fidanzata e ho detto: ‘Questa è difficile’. Quindi non l’ho molto considerata, la vedevo molto difficile, ma alla fine è nata una storia che dura da 8 anni”.

A detta di Ignazio quello con Cecilia “è un rapporto molto più normale di quello che si potrebbe pensare. Lei è veramente una donna di famiglia, io dico ‘prestata allo spettacolo’: è zero egocentrica, zero esibizionista, è ambiziosa in modo sano. Non è una che vuole arrivare a tutti i costi. Le piace molto la vita semplice e normale”.

E poi: “Mi bacchetta perché non porto fuori i cani. Io le rompo le scatole perché mi obbliga a due o tre ore di scelta di film o serie e dopo venti minuti si addormenta”.

Ignazio Moser e le buste al matrimonio con Cecilia Rodriguez

Spazio poi al matrimonio con Cecilia Rodriguez, celebrato lo scorso giugno. “L’ha organizzato la wedding planner, bravissima: faceva quello che piaceva a mia moglie. Avere così tante persone intorno che ti vogliono bene, è bello. Erano 200 invitati, ma tutte persone vicine. Se ci sono rientrato coi regali? No, niente“, ha detto Moser.

Quando il conduttore del podcast ha chiesto lumi sulle buste, Moser ha ammesso: “La busta è sempre ben accetta”. Stuzzicato su quali siano state le cifre ricevute, Ignazio ha cercato di essere il più diplomatico possibile, dicendo che ogni cifra andava bene e che non si faceva mai brutta figura con un dono del genere.

Il presentatore lo ha incalzato parlando di matrimoni dove venivano regalate “buste da 250 euro”, e a quel punto Moser ha scherzato: “No, brutta figura”.

Il tono era ovviamente ironico ma, com’era prevedibile, la risposta ha dato fastidio ad alcuni utenti. C’è chi ha infatti ricordato che quella cifra, per una persona che fa un lavoro normale, è più che dignitosa; altri, invece, hanno preso le parti di Ignazio, ribadendo che stava chiaramente facendo dell’ironia sull’argomento.