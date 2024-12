“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori”: il braccialetto svela tutto

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma l’ultima foto condivisa sui social dalla sorella di Belen sembra parlare chiaro. Del resto gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sposi dallo scorso giugno, non hanno mai nascosto la voglia di avere un bebè. I lavori erano iniiati già prima del matrimonio ma poi hanno preferito concentrarsi sulle romantiche nozze in Toscana, che hanno fatto sognare un po’ tutti. Il coronamento di un amore sbocciato davanti alle telecamere, tra critiche e polemiche, ma alla fine più forte di tutto e di tutti.

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez ha condiviso su Instagram alcuni scatti e in uno mostra il suo braccio con un braccialetto blu al polso. Sopra ci sono scritti il suo nome e quello del marito Ignazio Moser. In tanti si chiedono cosa voglia dire. Ma tra i commenti c’è chi non ha alcun dubbio: procreazione medicalmente assistita per chi ha difficoltà a rimanere incinta.

“Chi ci è passata lo conosce quel braccialetto”, ha assicurato una follower. Un’altra ha spiegato: “Quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro. Quando vai da solo c’è solo il tuo nome”.

Nessun commento da parte della sorella di Belen Rodriguez, che si è limitata a postare un cuore bianco. La madre Veronica Cozzani ha risposto con altrettanti cuoricini ma rossi.

Secondo alcuni fan Cecilia sarebbe già incinta e solo in attesa di dare la lieta notizia. “Anche secondo me é già incinta sennò anche solo per scaramanzia non avrebbe messo foto del braccialetto…”, ha osservato un’altra follower.

Cecilia Rodriguez e la fecondazione in vitro

Un anno fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano parlato pubblicamente in un’intervista al settimanale Chi della difficoltà di avere un figlio. La coppia sognava di allargare la famiglia prima di giurarsi amore eterno. “Avremmo voluto prima fare i figli ma non è così semplice come raccontano”, hanno detto.

“Ci stiamo provando. Il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce. Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”, ha puntualizzato l’erede dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser.

“Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3 o 4 kili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata mia mamma aveva preso 28 kg, mi sto portando avanti”, ha invece detto Cecilia, legata a Moser dal 2017.

I due, com’è risaputo, si sono conosciuti alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lei, all’epoca, era fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, che ha poi mollato per stare con Ignazio. Erano in pochi a scommettere su questo rapporto che, invece, va avanti da ben sette anni ed è più forte e solido che mai.

“Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto. Io sono gelosa, lui è espansivo. Io a volte ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riesco a dirgli normalmente. Poi facciamo pace”, ha ammesso l’argentina.

“Siamo una coppia che litiga un sacco e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi atti di pace”, ha aggiunto Moser.