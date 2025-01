Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: l’annuncio ufficiale della ballerina

Niente lieto fine per la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: i due si sono lasciati, come annunciato dalla ballerina su Instagram

Fonte: IPA Raimondo Todaro e Francesca Tocca

I fan di una delle coppie più belle e affiatate del mondo del ballo dovranno dire addio al tanto atteso lieto fine: Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati e a dare l’annuncio è stata la stessa ballerina che, poche ore fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui ha annunciato la fine della relazione con il compagno. Un annuncio inaspettato, ma che sembra dare seguito alle voci di una presunta crisi tra i due che circolano da un po’.

Francesca Tocca, l’annuncio della fine della storia con Raimondo

La favola d’amore tra Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le Stelle, nonché professore di ballo ad Amici, e la ballerina Francesca Tocca, purtroppo è finita. A dare l’annuncio ai fan è stata proprio Francesca che, con una storia su Instagram, ha voluto comunicare ai suoi follower la decisione.

“Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente” ha scritto Francesca, ormai ex ballerina professionista ad Amici, il programma di Maria De Filippi che ha fatto da sfondo a diverse fasi della sua storia con Raimondo. La decisione dei due ha lasciato i fan stupiti, ma fino ad un certo punto: in realtà già da tempo si vociferava di una profonda crisi tra i ballerini e diversi indizi social avevano messo in allarme i più attenti.

Innanzitutto dal profilo di Francesca erano sparite le foto che la ritraevano insieme a Raimondo, ma soprattutto il giorno del 38° compleanno del ballerino e coreografo, Francesca non gli aveva fatto gli auguri pubblicamente, preferendo un rumoroso silenzio. Questi dettagli, per quanto minimi, non avevano fatto altro che avvalorare l’ipotesi secondo la quale la loro relazione non navigasse in acque serene, ma di certo in molti avevano sperato di sbagliarsi, sognando il lieto fine.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, un amore tira e molla

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è nata quando i due erano ancora giovanissimi. Il primo incontro risale infatti a quando Francesca aveva 16 anni e Raimondo 18 e da lì erano diventati inseparabili, condividendo la loro crescita, l’amore per il ballo e, soprattutto, il coronamento del loro sogno d’amore e la nascita della piccola Jasmine nel 2014. Qualche anno dopo però erano iniziati i primi problemi, tanto che la coppia aveva deciso di prendersi una lunga pausa di riflessione durante la quale, in particolare Francesca, sembrava aver voltato definitivamente pagina, visto che aveva iniziato un’intensa storia con uno dei ballerini di Amici, Valentin Dumitru.

Non si trattava dunque della prima crisi: tra Raimondo e Francesca c’era già stato un lungo momento di pausa durante il quale entrambi avevano frequentato altre persone. Poi però, vedendo che il legame tra loro era molto forte, i ballerini avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore e, come i fan speravano, si erano riavvicinati per poi nuovamente vivere un momento di crisi nel 2023, quando avevano trascorso il mese di Agosto ognuno per conto suo, in un continuo tira e molla.

Il messaggio di oggi pubblicato da Francesca però sembrerebbe mettere, almeno per il momento, la parola fine a una storia che per anni ha fatto sognare il mondo del ballo e non solo.