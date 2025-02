Francesca Tocca, “nuovo flirt dopo Raimondo Todaro”: ecco di chi si tratta

Fonte: IPA Francesca Tocca

Ad un mese dall’annuncio della separazione da Raimondo Todaro, Francesca Tocca sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina avrebbe iniziato una relazione con Davide Greco, noto per essere il barbiere di Sfera Ebbasta e di altri famosi rapper.

Francesca Tocca, nuovo amore dopo Raimondo Todaro?

Indimenticabile professionista del talent Amici, Francesca Tocca è stata legata per anni al collega Raimondo Todaro. I due, tuttavia, hanno annunciato la separazione lo scorso mese, confermando voci di crisi che si rincorrevano da tempo. Una decisione difficile, quella presa di comune accordo dai due ballerini, che sembrano comunque pronti a voltare pagina. Almeno secondo quanto rivelano alcune indiscrezioni.

Stando a quanto riportato da un’insider all’esperta di gossip Deianira Marzano, Francesca avrebbe infatti ritrovato l’amore grazie ad un uomo piuttosto popolare. Il fortunato in questione sarebbe Davide Greco, noto nel mondo della musica per essere il barbiere di fiducia di molti rapper famosi. Oltre alla segnalazione ricevuta da una sua follower, Deianira ha postato anche un’emoji a forma di cuore lasciata da Greco sotto un post della Tocca. Per il momento non è arrivato nessun commento da parte dei diretti interessati, che sembrano molto concentrati sui rispettivi percorsi professionali.

Chi è Davide Greco, il nuovo amore di Francesca Tocca

Davide Greco è un barbiere di 30 anni nato e cresciuto a Palermo, nel quartiere Kalsa. Oggi, gestisce ben tre saloni in Sicilia, e si definisce sul sito della sua attività “un ragazzo che ha capito già da bambino cosa voleva fare e realizzare, con idee chiare e determinazione, sacrificio e passione”. Ha cominciato a lavorare da giovanissimo con qualche amico come cliente, ma il suo mentore è stato il cugino Gianni, diventato più tardi suo socio. Tra i suoi clienti celebri, ci sono artisti come Sfera Ebbasta, Rocco Hunt e Tony Effe.

Anche sui social Davide è molto popolare: il suo profilo Instagram, complici gli scatti dei lavori realizzati per i beniamini dei giovanissimi, supera gli 800mila follower. Non mancano tuttavia immagini della sua quotidianità, fatta di palestra e serate mondane.

L’addio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno ufficializzato la loro separazione lo scorso gennaio con un comunicato condiviso: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno dell’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra” hanno fatto sapere.

I due, sposati dal 2014, sono genitori di una bambina, Yasmine, di 11 anni. Già in passato Francesca e Raimondo avevano superato una difficile crisi, tornando insieme più innamorati di prima. Tuttavia, negli ultimi mesi del 2023 si era parlato di un nuovo allontanamento tra i due: prima erano scomparse le foto di coppia sui rispettivi social; poi, erano arrivate le vacanze di Natale lontani. A confermare la separazione, l’annuncio pubblicato sui social lo scorso mese. Le speranze di una nuova riconciliazione, alla luce delle nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale di Francesca, appaiono piuttosto flebili.