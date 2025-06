Francesca Tocca non è più single: il nuovo (presunto) fidanzato

Fonte: IPA Francesca Tocca

Francesca Tocca ha decisamente voltato pagina: archiviata la storia d’amore con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici è stata paparazzata in dolce compagnia per le strade di Roma con la sua nuova fiamma. Si tratterebbe di Davide Greco, hairstylist delle star, con il quale è stata pizzicata tra abbracci, sguardi complici e baci, gesti che poco spazio lasciano ai dubbi.

Francesca Tocca paparazzata con la nuova fiamma: chi è il nuovo fidanzato

Baci, abbracci e tenerezze: una complicità che lascia poco spazio ai dubbi quella tra Francesca Tocca e la sua nuova fiamma, il parrucchiere dei vip Davide Greco. Da tempo si vociferava che tra i due ci fosse del tenero: le prime indiscrezioni erano state diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva fatto sapere che stava nascendo qualcosa tra la ballerina e l’hairstylist. Ma la ballerina di Amici aveva smentito ogni pettegolezzo, dicendo: “Mi pesa quando si inventano le cose di sana pianta”.

Eppure qualcosa doveva esserci, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha immortalato la coppia in atteggiamenti decisamente intimi. La ballerina, dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro lo scorso gennaio, pare aver ritrovato la serenità accanto all’hairstylist dei vip. Palermitano, 39 anni, Davide Greco è uno dei parrucchieri più richiesti d’Italia. Cura l’immagine di artisti come Sfera Ebbasta, Gué e Rocco Hunt, ed è seguito da centinaia di migliaia di fan su Instagram. Attualmente è proprietario di tre saloni in Sicilia, i primi due aperti nel 2015 a Trapani e Marsala con il cugino.

La fine del matrimonio con Raimondo Todaro

Lo scorso gennaio Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano ufficializzato la loro separazione con un comunicato condiviso: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno dell’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente“.

I due si erano allontanati già da qualche tempo: i ballerini avevano trascorso le vacanze di Natale separati, ed erano scomparse anche le foto di coppia sui rispettivi profili social. A raccontare la fine della loro storia d’amore era stata la stessa ballerina a Verissimo: “Ad un certo punto della storia ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutti noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il bene nostro e della bambina, ma anche dei nostri genitori, ci siamo resi conto che più andavamo avanti più forzavamo la cosa facendoci del male a vicenda”.

Una decisione presa quindi di comune accordo per il bene della loro famiglia e della figlia Jasmine, nata nell’ottobre del 2013: “Con Raimondo c’è un bene che va oltre, è difficile da spiegare se non si vive la situazione, ma è così e quindi anche riconoscere il fatto che a quella persona fai del bene o meno, è anche questa una forma di grande amore”.